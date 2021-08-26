Україна не стоїть з простягнутою рукою, – Вітренко про поїздку Зеленського у США
Джерело:24 канал
Президент України Володимир Зеленський планує поїздку до Джо Байдена у Вашингтон. Світові лідери зокрема поговорять і про енергетику.
Задля поїздки готують дуже амбітний план. Про це в ефірі програми "Що це було?" з Сергієм Лещенком на 24 каналі розповів голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
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Зеленський поїде у США із планом
За його словами, план покаже, що наша держава хоче бути партнером у розв'язані глобальних та регіональних проблем.
Ми показуємо, що Україна не стоїть із простягнутою рукою, мовляв, дайте якусь компенсацію за втрату транзиту,
– наголосив Вітренко.
Він зауважив, що у плані мовитиметься про безпекові проблеми і в регіоні, і у світі. Адже будівництво "Північного потоку-2" – це загроза для енергетичної безпеки всієї Європи.До речі! В межах Кримської платформи 23 серпня міністри енергетики України, США та Німеччини обговорили загрози від "Північного потоку-2".
Вітренко: Це проблема не тільки України
Дозвіл для використання газу як геополітичної зброї, як зазначив Вітренко, це проблема не тільки України. Це зокрема розуміють і Польща та Балтійські країни. "Ми разом з ними доводимо це тим, хто не розуміє", – наголосив очільник "Нафтогазу".
Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео
Візит Зеленського у Вашингтон: що відомо
- Президент України відвідає США вже 28 серпня. Окрім Вашингтону, Зеленський проведе зустріч у Чикаго та Сан-Франциско.
- Саме з Байденом український лідер планує зустрітись 31 серпня. Зокрема формат розмови передбачає і розмову віч-на-віч.
- За словами ексспецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера, найголовніше у візиті Зеленського буде спроба зафіксувати, що США та Україна – стратегічні партнери.