Україна не стоїть з простягнутою рукою, – Вітренко про поїздку Зеленського у США

Президент України Володимир Зеленський планує поїздку до Джо Байдена у Вашингтон. Світові лідери зокрема поговорять і про енергетику.

Задля поїздки готують дуже амбітний план. Про це в ефірі програми "Що це було?" з Сергієм Лещенком на 24 каналі розповів голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Також читайте Це суттєве рішення, – Вітренко про програш "Північного потоку-2" в німецькому суді

Зеленський поїде у США із планом

За його словами, план покаже, що наша держава хоче бути партнером у розв'язані глобальних та регіональних проблем.

Ми показуємо, що Україна не стоїть із простягнутою рукою, мовляв, дайте якусь компенсацію за втрату транзиту,

– наголосив Вітренко.

Він зауважив, що у плані мовитиметься про безпекові проблеми і в регіоні, і у світі. Адже будівництво "Північного потоку-2" – це загроза для енергетичної безпеки всієї Європи.

Вітренко: Це проблема не тільки України

В межах Кримської платформи 23 серпня міністри енергетики України, США та Німеччини обговорили загрози від "Північного потоку-2".

Дозвіл для використання газу як геополітичної зброї, як зазначив Вітренко, це проблема не тільки України. Це зокрема розуміють і Польща та Балтійські країни. "Ми разом з ними доводимо це тим, хто не розуміє", – наголосив очільник "Нафтогазу".

Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео

Візит Зеленського у Вашингтон: що відомо