При Зеленському ніякого "Мінська-3" не буде, – Єрмак

Глава Офісу Президента запевнив, що Україна не проводитиме з Росією переговорів. Адже немає жодних умов щодо наших територій.

Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю проєкту "Мосейчук+" наприкінці жовтня, що не буде "Мінська-3". Варто додати, що у жовтні 2022 року Володимир Зеленський підписав указ про те, що Україна не вступатиме у жодні переговори з Росією, поки її президентом є Путін, пише 24 Канал.

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Єрмак пояснив, що Зеленський не піде на переговори з Кремлем

Глава Офісу Президента розповів, що він жодного разу не чув про тиск чи про пропозиції щодо якихось переговорів. Адже наші партнери завжди кажуть, що коли, як та про що говорити – це абсолютно рішення України.

Я можу чітко сказати, що при цьому президентові (Володимиру Зеленському – 24 Канал) жодного "Мінська-3" не буде,

– заявив Андрій Єрмак.

Він пояснив, що переговори з Росією не обговорюються в жодному форматі, адже позиція незмінна – жодні умови щодо наших територій, щодо нашої незалежності, щодо нашого суверенітету є неприйнятними.

Очільник ОП пояснив, що партнери не тиснуть на Україну щодо переговорів з Росією. Це не предмет обговорення. Ба більше, тему щодо переговорів систематично "підкидують" самі росіяни. За його словами, на жаль, що цю тему підхоплюють закордонні та українські ЗМІ.

Наші партнери завжди говорять: коли, як, про що говорити – це абсолютно тільки рішення України, українського народу, українського керівництва,

– запевнив Єрмак.

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