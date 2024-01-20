Скільки б протрималася Україна без допомоги Заходу: Зеленський відверто відповів

Незабаром буде чергова річниця початку повномасштабного вторгнення. Тоді, два роки тому, усупереч песимістичним прогнозам світу, Україна вистояла перед потужною російською навалою. Захід повірив в її перемогу і поступово почав поставляти зброю.

Якби Україна не отримала допомоги від партнерів, скільки часу вона змогла б стримувати окупантів. На це запитання президент Зеленський відповів в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

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Про два роки боротьби навіть не йдеться

За словами глави держави, без підтримки Заходу Україна не змогла б стояти у тій точці відліку, в якій перебуває зараз. Так довго наша держава б не вистояла.

Без цієї підтримки (Заходу – 24 Канал) ми могли б боротися перші дні, тижні, можливо, місяці, але не два роки. Звичайно, ні, цього недостатньо,

– зауважив президент.

Якби Україна залишилася сам на сам із ворогом, не отримуючи постачань від світу, вона б зазнала набагато більше втрат. Без військової допомоги й із цими великими втратами держава не змогла б захистити свої міста, і як наслідок – вони опинилися б під окупацією. Перебування міст під окупацією означає перетворення частини людей на біженців. А тих, хто лишився б і виступав проти російського режиму, їх би просто вбили.

Зеленський прокоментував допомогу від США

Український лідер зазначив, що наша держава отримала від Сполучних Штатів таку кількість допомоги, яка дозволила їй вистояти перед обличчя російської загрози і не втратити свій суверенітет.

Втім, політик вважає, що США можуть допомогти більше. І тоді Україна не просто встоїть на ногах – вона переможе.

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