Україна в небезпеці, – Зеленський зажадав конкретики від Меркель під час зустрічі

Володимир Зеленський на зустрічі з Ангелою Меркель у Берліні зажадав від канцлерки більше конкретики. Адже в Україні триває війна й гинуть люди.

У нас мало часу, – Зеленський

Глава держави наголосив, що нещодавно кілька наших військових загинули від куль проросійських бойовиків на Донбасі. Меркель вже детально проінформували про втрати України.

Рекомендуємо Несправедливо, – Зеленський про бажання Меркель і Макрона зустрітися з Путіним

Український лідер зазначив, що почав дискутувати з Меркель щодо російського газопроводу "Північний потік-2", однак конкретної відповіді так і не почув. Зеленський наголосив, що у політиків та їх країн – мало часу.

Україна в небезпеці. У нас війна. Конкретика потрібна нам. Ми можемо зберігати у майбутньому життя наших громадян,

– сказав президент.

Водночас він зауважив, що у 2019 році Німеччина дуже допомогла Україні, коли тиснула на Росію. Мовиться про гроші, які Москва мала виплатити Україні, згідно з рішенням міжнародного арбітражу. Однак у питанні "Північного потоку-2" Київ повинен мати гарантії енергетичної безпеки.

Головне про "Північний потік-2"

Росія будує свій газопровід в обхід України до Європи. Через це Київ щороку втрачатиме близько 1,5 мільярда доларів.

Раніше будівництво "Північного потоку-2" стримували санкції США. Однак роботи все одно відновили. Наразі вони завершені на 95%.

За даними німецьких ЗМІ, Бундестаг хоче запропонувати Києву компенсацію, якщо газопровід запустять. Мовить про допомогу в енергетичній сфері, або фінансування ремонту зношеної газотранспортної мережі України, або ж співпрацю між країнами у виробництві водню.

Однак у Зеленського наголосили, що він не погодиться на таке, адже "Північний потік-2" – це питання безпеки, а не економіки. Глава держави до останнього наполягатиме на блокуванні газопроводу.

Читайте також "Північний потік-2" та війна на Донбасі: про що говорили Зеленський та Меркель