Україна обговорює з Молдовою повернення ухилянтів
Джерело:NewsMaker
Україна обговорює з Кишиневом повернення українських чоловіків призовного віку, які виїхали з країни незаконно і наразі перебувають у Молдові.
Про це повідомив посол України у Молдові Марко Шевченко. За його словами, наразі Київ веде "певний діалог" щодо повернення українців призовного віку, які втекли до Молдови.
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Частина цих чоловіків отримали притулок
Посол зазначив, що певна кількість втікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у Молдові притулок, а ще частина діваються "незрозуміло куди".
За словами Шевченка, цих чоловіків не затримують. Імовірно, вони або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни. Точної статистики, як уточнив посол, щодо кількості таких чоловіків – немає.
"Коли я спілкуюся з колегами, то кажу, що якщо ми не можемо вирішити велику проблему, краще вирішувати менші. Наприклад, що робити з людьми, яким Молдова відмовила у наданні притулку", – зазначив посол.