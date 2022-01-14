Україна обговорює з іноземними партнерами посилення кібербезпеки, — МЗС

Після глобальної кібератаки на урядові сайти України у ніч на 14 січня Міністерство закордонних справ почало переговори з іноземними партнерами. Основною темою є посилення кібербезпеки нашої держави.

Почати переговори долучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Дипломати проситимуть іноземних партнерів про допомогу в посиленні кібербезпеки.

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Роботу сайту МЗС відновили

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що роботу сайту, яка призупинилася через хакерську атаку, вже відновили. До цього долучилися спеціалісти міністерства та представники інших відомств. За словами Ніколенка, витоку інформації з сайту не відбулося.

Унаслідок сьогоднішньої хакерської атаки контент сайту не постраждав, витоку службової інформації не зафіксовано, внутрішні ІТ-системи міністерства працюють в штатному режимі,

– заявив Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що відомство продовжує роботу для посилення кіберзахисту відомства, а також посольств та інших українських дипломатичних установ закордоном.

Кібератака на Україну: головне

У ніч на 14 січня в Україні відбулася глобальна кібератака на урядові сайти. Через це вони припинили свою роботу.

Користувачі, які намагалися зайти на сайти, бачили антиукраїнське повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською.

У Держспецзв'язку заявили, що атака стала найбільшою за останні 4 роки.

У Центрі інформаційної безпеки заявляли, що до атаки на урядові сайти України причетна Росія. На слід ворожої країни вказує і хронологія поширення новини. Адже інформація спочатку з'явилася у соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були "зливні бачки". Тоді її активно розповсюдили вже російські видання. А от українські медіа підхопили новину приблизно о 7 ранку.

У Польщі відреагували на кібератаку та тримовне повідомлення. Там наголосили, що переклад антиукраїнського звернення до громадян є ламаним, тому підозрюють навмисне створення "польського сліду".

Більше про кібератаку в нашому сюжеті: дивіться відео

Текст допису Олега Ніколенка

На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби українська дипломатична служба розпочала додаткові контакти із міжнародними партнерами задля посилення спроможностей України протидіяти кібератакам та розвивати системи кіберзахисту.

Команда спеціалістів МЗС, у співпраці з іншими причетними відомствами, вже відновила роботу вебсайту МЗС України.

Унаслідок сьогоднішньої хакерської атаки контент сайту не постраждав, витоку службової інформації не зафіксовано, внутрішні ІТ-системи міністерства працюють в штатному режимі.