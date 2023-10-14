Ця фортеця триматиметься довго, – Дикий оцінив перспективи ворога біля Авдіївки

Росія прагне досягти хоч якогось успіху в окупації Донецької області. Однак перші атаки на Авдіївку показали, що агресор не змінив своєї старої тактики "людських хвиль".

Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. На його думку, Україна має гарні перспективи для оборони Авдіївки.

Дивіться також Окупанти хочуть захопити всю Донеччину до кінця року, – глава Авдіївської МВА

Мета наступу Росії на Авдіївку

Останні спроби агресора оточити місто поблизу Донецька пов'язані з головним стратегічним завданням російської армії: відтягнути українські резерви з Півдня та не допустити виходу Сил оборони до Азовського моря.

Раніше основним напрямком потуг окупантів були міста Куп'янськ та Лиман. Нещодавно агресор спробував підсилили новостворені 25 загальновійськовою армією, однак вона не змогла якісно виконати своє завдання. Через це ворог відмовився від спроб активно наступати на Слобожанщині.

"Стало зрозуміло, що Україна не перекидатиме резерви (на Лимано-Куп'янський напрямок – 24 Канал), адже наявних підрозділів цілком достатньо, щоб зупинити навалу Росії. Тому ворог почав лихоманково шукати місце для натиску, яке б змусило Сили оборони відвернути увагу від звільнення Півдня", – припустив Дикий.

Що вдалося агресору

Головні зусилля Росії під час наступу на Авдіївку були зосереджені на північ від міста, в районі Красногорівки. Зараз окупанти перебувають на відстані 3 кілометрів від траси, що сполучає Авдіївку та інші населені пункти Донеччини.

"Така відстань від лінії зіткнення означає, що вона може прострілюватися як з артилерії, так і з мінометів. Це нагадує останні місяці боїв за Бахмут, коли Сили оборони відчайдушно утримували останню дорогу (якою можна було постачати допомогу оборонцям – 24 Канал)", – зазначив колишній військовий.

Євген Дикий про напружені бої на Авдіївському напрямку: дивіться відео

Через це їздити цією дорогою зараз небезпечно. Однак в Авдіївці зосереджено достатньо запасів харчування та набоїв, щоб витримати місяць або два облоги.

"Авдіївська промзона дуже схожа на маріупольську "Азовсталь", і за потреби ця фортеця триматиметься довго. Вперше Росія розбилась об Авдіївку ще влітку 2014 року, і з того часу суттєвих успіхів в загарбанні міста окупанти не мали", – зауважив Дикий.

Та й загалом, ця спроба наступу агресора дуже нагадує зимовий наступ на Вугледар, коли Росія 4 рази йшла в лобову атаку українських позицій, і всі чотири рази була зупинена. Виглядає на те, що своїм наступ на Авдіївку може стати для Росії черговим наступанням на граблі.

Які оцінюють бої за Авдіївку оглядачі