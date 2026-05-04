Україна оголошує про режим тиші у ніч із 5 на 6 травня, – Зеленський

Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. Українські військові діятимуть дзеркально до дій ворога.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що сказав Зеленський про режим тиші з Росією?

Володимир Зеленський зазначив, що не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке пишуть в російських соціальних мережах. Зокрема, йшлося про "перемир'я" до сакрального для росіян 9 травня.

Український президент відповів Кремлю іншою пропозицією, яку відразу ж запровадив.

Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж "празднованіє" будь-якої річниці. У зв'язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня,

– написав глава держави.

За словами Зеленського, за час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші.

"Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України", – резюмував президент України.

До речі, експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в етері 24 Каналу сказав, що Кремль може використати "перемир'я" до 9 травня як елемент значно ширшої гри. На думку експерта, у Москві можуть використати будь-який інцидент після параду або вже під його завершення, щоб знову звинуватити Україну і подати це як підставу для нової ескалації.

Як і на коли Росія оголошувала "перемир'я" з Україною?

Розмови про можливе перемир'я для сакрального для росіян Дня Перемоги почали лунати ще наприкінці квітня. Російський диктатор Володимир Путін у телефонній розмові із Дональдом Трампом 29 квітня заявив, що готовий зупинити бойові дії 9 травня.

Володимир Зеленський, своєю чергою, зазначив, що Київ не отримував жодних офіційних чи неофіційних пропозицій щодо перемир'я ні від Москви, ні від Вашингтона. На думку глави держави, Кремль прагне перемир'я на один або кілька днів у першу чергу, щоб захистити свій щорічний військовий парад у Москві від потенційних українських ударів.

Глава держави також говорив, що пропозиція припинити вогонь на один день є "нечесною", адже перед цим Росія буде вбивати українців. Також Зеленський сказав, що якщо домовляються Америка і Росія, важливо, щоб українська сторона знала, про що вони говорять.

Уже 4 травня у міноборони Росії оголосити тимчасове "перемир'я" на період святкування Дня Перемоги, тобто 8 – 9 травня. Водночас у міністерстві країни-агресорки зазначили, що у разі "спроб України зірвати святкування Дня перемоги" російська армія нібито може завдати ударів у відповідь, зокрема по центру Києва.