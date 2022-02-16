Україна оголосила підозру "заступнику міністра" бойовиків

Донецька прокуратура оголосила заочне повідомлення про підозру "заступнику міністра" бойовиків. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

Тепер чоловіку загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Також кримінальний кодекс передбачає можливу конфіскацію майна.

Цікаво "Слуга" Кузьміних попросив відвід судді, а поки тривала перерва – втік з суду

Деталі розслідування

За даними слідства, "заступник міністра" реалізовує окупаційну політику Росії. У минулому він був депутатом Донецької міськради. З 2018 року він працює в псевдореспубліці бойовиків.

Підозрюваний відповідає за реалізацію промислових товарів у Росії, за рахунок чого бойовики отримують фінансування.

Крім того, підозрюваний проводив активну антиукраїнську пропаганду й висвітлює діяльність бойовиків. Також він проводить активну агітацію серед мешканців тимчасово окупованих територій.

Розслідування проти бойовиків: останні новини

Правоохоронці викрили донецького бойовика, який знущався з військовополонених та цивільних у сумнозвісній катівні "Ізоляція". Його планують оголосити у розшук.

8 лютого СБУ затримала одного із ватажків незаконного збройного формування бойовиків "Казачья национальная гвардия". Чоловік сам втікав від своїх "керівників" на підконтрольну українському уряду територію.

Під час навчань на Донбасі 9 лютого співробітники СБУ виявили схрон зі зброєю та боєприпасами. Його облаштували російські окупанти у підвалі покинутої будівлі;

В Україну можуть прибувати бойовики: дивіться у випуску "На цю хвилину"