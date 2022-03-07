Україна оприлюднила список цінностей, які захищає у війні з Росією

На офіційній сторінці України у твітері опублікували перелік цінностей, які відстоює держава у цинічній війні, яку почала Росія.

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Російська Федерація почала віроломну війну в Україні. Проте окупанти зустріли тут лютий опір.

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Які цінності захищає Україна

Тож на офіційній сторінці держави України у твітері вирішили нагадати, що саме ми захищаємо. Короткий перелік того, що відстоює держава, виглядає наступним чином:

свобода

гідність

повага

права людини

верховенство права

солідарність,

самоорганізація,

соціальна відповідальність,

рівність,

свобода слова,

мирні протести

прозорість

підзвітність

свобода віросповідання

міжнародне право

мультикультуралізм

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