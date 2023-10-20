Пентагон підтвердив обмеження для застосування Україною ATACMS

Нещодавно Україна отримала американські ракети ATACMS. Однак Сили оборони повинні дотримуватися обмежень щодо їхнього використання.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер. За його словами, Україна може використовувати ці далекобійні ракети лише в межах своєї суверенної території.

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У Пентагоні підтвердили обмеження для застосування ATACMS

За словами Райдера, як і у випадку з усіма іншими системами та обладнанням, які Сполучені Штати надали Україні, Вашингтон отримав гарантії, що їх використовуватимуть лише в межах України для відвоювання й захисту суверенної української території.

Я не можу вдаватися в подробиці щодо кількості наданих нами ракет,

– зауважив представник Пентагону.

Відповідаючи на питання, чи існує зобов'язання надати Києву більше ATACMS, він заявив, що США продовжуватимуть консультуватися з Україною, своїми союзниками та партнерами, аби гарантувати, що ЗСУ мають все необхідне для захисту від Росії.

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Удар ATACMS по окупантах у Бердянську та Луганську: коротко

Нещодавно ЗСУ завдали ударів по російському аеродрому з гелікоптерами у тимчасово окупованому Бердянську. Ураження були дуже серйозними. Тепер загарбники намагаються знайти тих, хто начебто повідомив інформацію про розташування техніки.

У Силах спеціальних операцій ЗСУ підтвердили успішність удару – ворожий склад боєприпасів детонував до четвертої ранку. Своєю чергою, вибухи у Луганську лунали до 11 ранку. Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими.

ЗСУ знищили 9 гелікоптерів різних модифікацій, спеціальну техніку, яка перебувала на аеродромах, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а також пошкодили злітні смуги аеродромів.

Варто зауважити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна вперше використала далекобійні ракети ATACMS.



Основні характеристики ATACMS / Інфографіка 24 Каналу