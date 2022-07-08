"Байрактар", гроші на який зібрали у Литві, вже в Україні, – ОП
Джерело:твітер Андрія Сибіги
Турецький ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат "Байрактар" TB2, на придбання якого збирали гроші литовці, прибув на територію України.
Про це 8 липня розповів заступник глави Офісу Президента України Андрій Сибіга. Відповідну новину він опублікував у твітері.
До теми Ще більше HIMARS: США виділяють Україні новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів
Не лише Україна бореться з агресором: Сибіга подякував литовцям
Як зазначив заступник глави Офісу Президента, такі подарунки від інших держав є свідченням нашої єдності у боротьбі проти росії.
Литовський "Байрактар" "Ваганас" вже в Україні! Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить – не лише Україна бореться з агресором,
– написав він у твітері.
Сабіга висловив особисту подяку турецькому підприємцю та генеральному директору компанії Baykar Defence Халуку Байрактару, а також литовському журналісту Андрюсу Тапінасу, який ще 25 травня розпочав збирати кошти на "Байрактар" для ЗСУ. Ініціатор кампанії отримав згоду на закупівлю відповідної техніки від Міністерств оборони Литви й Туреччини.
Вже на другий день зібрана сума перетнула позначку у три мільйони, а збір вдалося закрити за три дні. Після цього турецька компанія-виробник заявила, що зворушена солідарністю литовців. Як наслідок – безпілотник дістався у подарунок. Водночас зібрані кошти тепер направлять на інші потреби України.
Наданий Україні безпілотник назвали "Ваганас", що литовською означає "Яструб".
"Народний Байрактар": як небайдужі люди доєднується до допомоги ЗСУ
- Раніше волонтер Сергій Притула оголосив збір коштів на "народний Байрактар". Українці самотужки назбирали на 4 безпілотники. Натомість турецька військова компанія заявила, що не братиме гроші, а подарує їх ЗСУ.
- Згодом Притула розповів, що тепер його фонд проводить консультації з Міністерством оборони щодо того, куди найкраще спрямувати зібрані кошти.
- Поляки вирішили показати, що теж здатні зібрати гроші на зброю для українців. Журналіст Славомір Сераковський запустив збір грошей на "Байрактар" для ЗСУ. Збір триватиме 30 днів, мета – 4,5 мільйона злотих.
До теми – як литовці проводжали "Байрактар": дивіться відео