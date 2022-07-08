"Байрактар", гроші на який зібрали у Литві, вже в Україні, – ОП

Турецький ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат "Байрактар" TB2, на придбання якого збирали гроші литовці, прибув на територію України.

Про це 8 липня розповів заступник глави Офісу Президента України Андрій Сибіга. Відповідну новину він опублікував у твітері.

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Не лише Україна бореться з агресором: Сибіга подякував литовцям

Як зазначив заступник глави Офісу Президента, такі подарунки від інших держав є свідченням нашої єдності у боротьбі проти росії.

Литовський "Байрактар" "Ваганас" вже в Україні! Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить – не лише Україна бореться з агресором,

– написав він у твітері.