Перші F-16 вже в Україні: що відомо про прибуття винищувачів

Напередодні, 31 липня, за даними джерел західної преси стало відомо, що винищувачі F-16 вже прибули в Україну та навіть здійснили перші бойові вильоти як ППО. Однак наразі жодного офіційного підтвердження стосовно отримання та використання таких літаків оприлюднено не було.

Україна просила надання вищезгаданого типу винищувачів ще з початку повномасштабного вторгнення, і рік тому все ж вдалося схвалити надання американських літаків F-16.

Це універсальний винищувач, на озброєнні якого можуть бути ракети класу "повітря-повітря", "повітря-земля" та авіабомби. На тлі цілеспрямованих російських ударів по об'єктах енергетики F-16 є й засобом ППО проти ракет та іранських дронів-камікадзе типу "Шахед".

Надати Україні винищувачі F-16 першочергово погодилися чотири країни – Нідерланди, Бельгія, Норвегія та Данія. І, ймовірно, частина обіцяних літаків вже прибула на територію нашої держави.

Що пишуть західні ЗМІ про отримання F-16, як коментує цю інформацію Київ та як Україна вже могла використовувати винищувачі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як оголосили надання Україні F-16

Про домовленість стосовно постачання Україні американських винищувачів F-16 офіційно стало відомо навесні 2023 року. Через кілька місяців, у серпні, візити президента Україна Володимира Зеленського до Данії та Нідерландів принесли обіцянки лідерів вищезгаданих країн надати ЗСУ десятки бойових літаків такого типу.

Тоді Нідерланди анонсували надання 42 винищувачів, Данія зголосилася надати 19 бортів. Володимир Зеленський тоді зазначав, що Сили оборони України потребують щонайменше 128 західних літаків, аби мати змогу протистояти російській авіації. Однак у довгостроковій перспективі їх потрібно набагато більше.

Вже наприкінці літа 2023 року українські пілоти розпочали навчання. У травні 2024 року перша група українських пілотів завершила курс навчання на винищувачах F-16 у США. Вони проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Нацгвардії в Тусоні в штаті Арізона з жовтня 2023 року.

Що відомо про передачу винищувачів

Так, 31 липня, видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела, повідомило, що перша партія американських винищувачів F-16 уже прибула в Україну. У матеріалі нагадали, що кінцевим терміном для передачі військових літаків був кінець липня, і ця обіцянка нібито була дотримана.

Як розповіли виданню на умовах анонімності люди, знайомі з цим питанням, поки надали невелику кількість одиниць. Джерело ЗМІ також пояснило, що наразі невідомо, чи зможуть українські пілоти, які тренувалися протягом останніх місяців, одразу ж застосовувати бойові літаки, чи цей процес все ж займе більше часу.

Згодом інформацію про прибуття літаків підтвердило агентство Assotiated Press з посиланням на американських чиновників. Крім того, про це ж написав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на своїй сторінці у соцмережі Х.

F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою,

– написав він напередодні.

У The Times навіть назвали країну-постачальника та кількість F-16, які вже, попередньо, отримала Україна. Видання зазначило, що наша держава буцімто вже отримала від Нідерландів 6 винищувачів, посилаючись на неназване джерело. Також у матеріалі вказали, що начебто ще кілька літаків незабаром прибудуть з Данії.

Водночас журналісти Defense Express пояснили, що раніше не було вказано ніяких чітких строків постачання F-16 в Україну із конкретними датами, оскільки вказували лише одне – до кінця літа 2024 року. Однак, за їхніми словами, є деталі, які вказують на прибуття винищувачів.

Видання пояснило, що свідченням отримання Україною винищувачів американського виробництва міг би бути аномальний далекобійний удар Росії по українських авіабазах. Однак нічний удар 31 липня, хоч дійсно і був незвичним за кількістю засобів, проте складався лише із 89 дронів та однієї ракети типу Х-59.

Тому, поки що немає жодного одного факту, який "залізно" доводив би прибуття до України літаків F-16.

Як ЗМІ пишуть про застосування F-16 Україною

Видання Telegraph оприлюднило інформацію про те, що Україна, ймовірно, вже здійснила свої перші бойові вильоти на західних винищувачах F-16. Згідно з оприлюдненими даними, бойові літаки поки що використовували тільки як протиповітряну оборону.

Втім, наразі немає жодного офіційного підтвердження й стосовно такої інформації.

Що каже українська влада

У Києві тільки-но прокоментували чутки про можливу передачу F-16. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловив здивування публікаціями в західних ЗМІ. За його словами, це не більше ніж інформаційні спекуляції у соцмережах.

Він запевнив, що Україна не буде коментувати наявність F-16, адже "для нас авіаційна компонента – це фактор суттєвого виживання". Під час війни, як каже Подоляк, це не потрібно озвучувати. Втім, іноземна преса не покликається і на джерела на Заході.

Водночас українські депутати, які перебувають у США, Єгор Чернєв і Соломія Бобровська, відмовилися відповідати на запитання журналістів щодо F-16. За словами Бобровської, із такою заявою мають вийти Повітряні сили – або не вийти. А колишній пілот США вдався до промовистого порівняння "Необережні слова топлять кораблі".

Як інформацію про F-16 коментують у США

Зауважимо, що інформація про прибуття винищувачів американського виробництва до України торкнулася й США. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу не підтвердив передачу Україні перших літаків F-16.

Вам потрібно поговорити з українцями. Я, звичайно, не збираюся говорити про можливості озброєння,

– заявив американський посадовець.

Реакція Росії на повідомлення про F-16

До слова, у Росії також не змогли втримати язика за зубами та традиційно виступили із погрозами у бік Києва. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що постачання нашій державі винищувачів F-16 "не змінить ситуацію на полі бою" та не зможе суттєво вплинути на динаміку подій.

Пропагандист стверджує, що жодної чарівної таблетки та панацеї у режиму Києва немає, а всі західні винищувачі будуть "збивати та знищувати". Однак попередній досвід подібних погроз з боку Москви, які вже лунають не вперше, свідчить про те, що це не більше ніж порожні балачки.

Ще у 2023 році новина про схвалення F-16 для України спричинила різку та агресивну реакцію Кремля. Колишній президент Росії, а нині заступник голови Ради безпеки країни-агресорки Дмитро Медведєв погрожував, що надання "потужного західного озброєння" Україні підвищить ризики "ядерного апокаліпсиса".

Водночас російський диктатор Володимир Путін називав F-16 "легітимною ціллю" для Москви. Збиття західних винищувачів, на думку глави Кремля, нібито було б цілком законним навіть у разі їхнього зльоту не з українських аеродромів, а з території інших країн.