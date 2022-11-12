Ленд-ліз від росіян: Коваленко розповів, які види трофеїв отримали ЗСУ

Російська армія "відступає" з Херсонщини, залишаючи багато військової техніки. Завдяки такому ленд-лізу до ЗСУ потрапили зразки сучасних танків і іншої зброї.

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він вважає, що про кількість російської трофейної техніки, що потрапила до нас, ще рано говорити. Поки що її тільки збирають. Також багато її зразків знаходиться у замінованому стані.

Зверніть увагу "Солнцепек" і грізні "Панцир-С1": потужне відео, як трофейна техніка росіян працює проти них

Т-90М "Прорив" є тільки в Росії і тепер в Україні

Коваленко зауважив, що велика кількість важкої і легкої броньованої техніки залишилась на Правому березі Дніпра.

Так звана евакуація російських окупантів відбувалась з використанням автомобільного транспорту – КАМАЗ, "Уралів". Гусенева техніка в більшості своїй вони залишили. А колесну намагались евакувати,

– зазначає експерт.

Оглядач вважає, що в рамках ленд-лізу до ЗСУ потраплять танки Т-62М, Т-60 інші модифікації.

"Мене здивувало, що вже знайшли танк Т-90М "Прорив" – на сьогодні це остання модернізація танків Т-90 в Росії", – зазначає Коваленко.

За його словами, зараз Україна на своєму озброєнні має більше танків Т-90 ніж Туркменістан. А також Україна друга країна, яка має найсучасніший танк Окрім неї такі танки має тільки Росія.

Серед трофеїв переважно радянські зразки

Коваленко зазначив, що серед трофеїв українців також дуже рідкісні модифікації ББМ. Наприклад, БМП-1АМ "Бусурманін" – це штучна модернізація БМП-1.

Навіть в Росії їх не багато. А в Україні на озброєнні є вже чотири одиниці таких БМП – досить рідкісних. Також є інформація, що під час повномасштабної війни з Росією, таких БМП було знищено 14 одиниць,

– зауважив співрозмовник.

Експерт розповів, що трофеї будуть збільшуватись. Але навряд чи серед них будуть у великій кількості якісні, такі як Т-90, БМП-1АМ, "Тайфун-К". Переважно це будуть радянські зразки, які були зняті зі збереження.

Які російські трофеї отримали ЗСУ: дивіться відео

Трофейна техніка на озброєнні України: коротко