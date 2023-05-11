Україна отримала від Великої Британії усі обіцяні Challenger 2, – Воллес

Україна отримала усі 28 танків Challenger 2, які обіцяла передати Велика Британія. Військовослужбовці ЗСУ вже використовують техніку від партнерів на полі бою.

Про це заяв міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу у парламенті. Трансляцію засідання опублікована на сайті парламенту, повідомляє 24 Канал.

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Усі Challenger 2 вже в Україні

Парламентарі запитали у міністра, чи всі танки, обіцяні країною, отримали українські захисники. Воллес підтвердив, що вся техніка надійшла в Україну. Окрім того, отримали також запчастини до них та іншу бронетехніку.

Я знаю, що всі ці танки надійшли в Україну, також багато запчастин, багато бронетехніки... На них провели навчання та навчання, як тут, так і потім в Україні, і я знаю, що українські війська використовують їх,

– заявив британський міністр.

Перші танки прибули в Україну ще у березні

У січні уряд Великої Британії оголосив про надання Україні танків Challenger 2. Після цього українські військові декілька тижнів проходили навчання на британській техніці.

Перші танки прибули в Україну у березні. Міністр оборони Олексій Резніков 28 березня у мережі опублікував кадри з Challenger 2 в Україні. Ба більше, він навіть сам проїхався на танку.

У квітня уряд Британії також повідомив, що відправив в Україну тисячі комплектів снарядів для Challenger 2, включно з бронебійними снарядами зі збідненим ураном. ЗСУ вже використовують танки Challenger 2 та боєприпаси зі збідненим ураном. Разом з тим, Міноборони Великої Британії заявило, що не відстежує місця, де це відбувається.

Challenger 2 – основний бойовий танк третього покоління сухопутних військ Великої Британії, який перебуває на озброєнні армій Сполученого Королівства, України та Оману. Він оснащений 120-міліметровою танковою гарматою, а також ланцюговим кулеметом калібру 7,62. Екіпаж "Челленджера 2" складається з чотирьох осіб.