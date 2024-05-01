Паніка в Кремлі гарантована: чим цікава заява МЗС Латвії про удари по Росії

Україна отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російській території, про що повідомила очільниця латвійського МЗС. Давня заборона та страх союзників України, здається, почали розсіюватися.

Наразі невідомо ані про які країни говорила міністерка закордонних справ Латвії, ані про які види зброї мовилося. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері 24 Каналу заявив, що про все стане відомо насамперед з Росії.

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Заява від МЗС Латвії

Несподівана заява прозвучала 1 травня від міністерки закордонних справ Латвії Барба Браже. За її словами, деякі партнери не лише дозволили Україні бити західною зброєю по території Росії, а й надали певні види зброї цих без обмежень.

Жодного припущення (про яку зброю та країни мовиться – 24 Канал). Насправді така заява доволі цікава, бо західна зброя від наших партнерів може бути різною. Наприклад, боєприпас 155-го калібру, які виробляють на Rheinmetall, – це ж теж зброя, яку можна використати по території Росії. Але ATACMS чи Storm Shadow – це вже зовсім інший вид зброї,

– зазначив Олександр Коваленко.

Поки справді невідомо, чи союзники України дозволили використовувати саме ракети по російській території. Бо раніше на це була сувора заборона.

"Якщо щось почне прилітати з цієї номенклатури – ми одразу дізнаємось. Насамперед з паніки, яка відбуватиметься на болотах", – підкреслив Коваленко.

Удари по Росії: останні новини

Вночі 1 травня дрони знову атакували найбільший НПЗ у Росії. На Рязанський нафтопереробний завод припадає майже 5% усієї нафтопереробки в країні. Як з'ясувалося, це була успішна операція Головного управління розвідки. НПЗ зазнав значних пошкоджень.

Варто також зауважити, що це була не єдина атака на НПЗ у Росії тієї ночі. Під ударом також опинився НПЗ у Воронезькій області. Наслідки атаки на цей військовий об'єкт поки що уточнюють.

У ніч на 27 квітня безпілотники вдарили по аеродрому Кущевськ, що у Краснодарському краї. Там розміщувались російські винищувачі Су-34 і Су-35, які щодня атакують українські позиції на фронті. Зокрема, мовилося, що там було знищено склад з універсальними модульними планувальними комплектами (УМПК).

Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, реагуючи на заяву Барби Браже, заявила, що латвійське міністерство закордонних справ повинно надати список країн, які передали Україні зброю без обмежень. В іншому випадку, на думку Захарової, заява Браже – брехня.