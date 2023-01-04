Пріоритетні БМП армії США: Буданов підтвердив, що Україна отримає броньовики Bradley

Кирило Буданов підтвердив, що Україна вже невдовзі отримає американські броньовики Bradley. Вони зможуть значно підвищити боєздатність українських підрозділів.

Конкретних дедлайнів відправки Bradley Буданов не назвав. Водночас наголосив, що в Україні їх дуже чекають.

Зверніть увагу Україна планує серйозний наступ навесні, – Буданов

Ми їх чекаємо, ми їх дуже чекаємо. Це значно підвищить боєздатність наших підрозділів,

– заявив Буданов.

Чому Bradley потрібні Україні

Американські ЗМІ повідомляли, що США обдумують надання Україні Bradley. Кожен з них коштує понад 4 мільйони доларів.

Броньовики Bradley – основні БМП армії США. За свою історію вони пережили численні етапи модернізації. ЗМІ повідомляли, що Штати мають достатню кількість Bradley, аби закрити потреби ЗСУ.

Окрім того, воїни ЗСУ вже частково знайомі з Bradley. Броньовики можуть суттєво посилити ЗСУ.

Цікаво, що Росія вже неодноразово заявляла про знищення цих БМП. Хоча б з'ясувати, чи ЗСУ вже мають ці броньовики, у країні-терористці не здогадався ніхто.