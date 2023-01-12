У Зеленського розповіли, коли та скільки ЗРК Patriot отримає Україна

Україна точно отримає дві батареї ЗРК Patriot – одну від США, а іншу від Німеччини. Навколо Patriot Україна перебудовуватиме свою протиракетну оборону.

Про це розповів радник Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, в батарею входить 8 пускових установок. Чи отримає Україна нові установки Patriot, щодо цього, як каже Подоляк, тривають переговори.

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Українські військові невдовзі розпочнуть навчання

Радник ОП наголосив, що ЗРК Patriot – це "достатньо величезний обсяг можливостей і спроможностей". Також він повідомив, що наразі відпрацьовується логістика, щоб доставити ЗРК в Україну.

"Це надсучасна техніка й тренування наших хлопців почнеться з дня на день", – сказав Подоляк і додав, що в майбутньому навколо Patriot Україна планує перебудовувати протиракетну оборону.

Відповідаючи на питання, коли українські військові пройдуть навчання і Patriot стане на оборону України, Подоляк сказав, що це займе від півтора до трьох місяців.

За його словами, ближче до початку або середини весни Patriot вже будуть в Україні.

Де ЗСУ тренуватимуться на ЗРК Patriot