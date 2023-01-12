У Зеленського розповіли, коли та скільки ЗРК Patriot отримає Україна
Джерело:"ГОЛОВАНОВ"
Україна точно отримає дві батареї ЗРК Patriot – одну від США, а іншу від Німеччини. Навколо Patriot Україна перебудовуватиме свою протиракетну оборону.
Про це розповів радник Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, в батарею входить 8 пускових установок. Чи отримає Україна нові установки Patriot, щодо цього, як каже Подоляк, тривають переговори.
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Українські військові невдовзі розпочнуть навчання
Радник ОП наголосив, що ЗРК Patriot – це "достатньо величезний обсяг можливостей і спроможностей". Також він повідомив, що наразі відпрацьовується логістика, щоб доставити ЗРК в Україну.
"Це надсучасна техніка й тренування наших хлопців почнеться з дня на день", – сказав Подоляк і додав, що в майбутньому навколо Patriot Україна планує перебудовувати протиракетну оборону.
Відповідаючи на питання, коли українські військові пройдуть навчання і Patriot стане на оборону України, Подоляк сказав, що це займе від півтора до трьох місяців.
За його словами, ближче до початку або середини весни Patriot вже будуть в Україні.
Де ЗСУ тренуватимуться на ЗРК Patriot
- У США розповіли, що навчання українських військових на ЗРК Patriot розпочнуться наступного тижня на американській військовій базі Форт Сілл.
- Форт-Сілл є одним із чотирьох місць базової підготовки американської армії. Очікується, що підготовка українців триватиме кілька місяців.
- США розглядають різноманітні варіанти проведення підготовки з Patriot, щоб включити потенційну підготовку в Америці, за кордоном або поєднання обох.
- США пообіцяли передати Україні ЗРК Patriot у грудні 2022 року, коли у Вашингтоні побував президент Володимир Зеленський і зустрівся з Джо Байденом.
- Також 5 січня німецький канцлер Олаф Шольц після розмови з Байденом повідомив, що Німеччина вирішила надати Україні додаткову батарею ППО Patriot і бойові машини Marder.