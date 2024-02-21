Генсек НАТО пояснив, чи зможе Україна використати F-16 для атак на військові об'єкти у Росії

Єнс Столтенберг прокоментував шлях нашої держави до отримання винищувачів F-16. Що більш навчені й підготовлені пілоти, то сильнішим і кращим буде ефект від західних літаків в Україні. Те саме стосується технічного обслуговування, персоналу та всіх системи підтримки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час інтерв'ю не вказав термінів, коли саме винищувачі F-16 будуть в Україні. Він назвав це питання дилемою.

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Чи є обмеження на використання F-16

Журналісти поцікавилися в генсека НАТО щодо можливих обмежень на завдання ударів по російській території з винищувачів F-16. У відповідь Столтенберг зауважив, що у різних союзників політика щодо цього є дещо різною.

Але загалом… це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за міжнародним законодавством, Україна має право на самооборону. І це включає також завдавання ударів по законних військових цілях – російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право,

– сказав він.

Генсек НАТО зауважив, що союзники хочуть, щоб F-16 були в Україні якомога раніше. Він додав, що чим швидше винищувачі дістануться нашої держави, тим буде краще.

Що кажуть експерти про F-16