Могли би переламати хід війни на окремому плацдармі, – Черник про переваги винищувачів F-16
Українські пілоти проходять навчання на винищувачах F-16. Коли ЗСУ отримають перші кілька пар таких літаків, то будуть використовувати їх як зенітно-ракетний комплекс.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. За його словами, від початку F-16 задумували як зенітно-ракетний комплекс якраз для боротьби із крилатими ракетами.
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"Думаю, що перші кілька пар таких літаків почнуть працювати як зенітно-ракетний комплекс. F-16 від початку задумували як зенітно-ракетний комплекс саме для боротьби із крилатими ракетами. Під ракету AIM-9 Sidewinder, потім AIM-7 Sparrow. Тільки останні десятиліття з'явилась далекобійна ракета AIM-120 AMRAAM", – сказав він.
Можуть змінити ситуацію на полі бою
Петро Черник зазначив, що достатня кількість літаків F-16, споряджена крилатими авіабомбами AGM-154 JSOW, могла б змінити хід війни на окремому плацдармі.
Машина може успішно нищити на відстанях до 100 – 120 кілометрів все, що є у їхньому повітрі. Має чудову систему прицілювання, прекрасний радар і удосконалюється. Може працювати на великих відстанях із собі подібними. При достатній кількості далекобійних ракет повітря – повітря можна суттєво змінити ситуацію на полі бою,
– переконаний військовий експерт.
Черник про переваги винищувачів F-16: дивіться відео
F-16 для України: останні новини
- Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що винищувачі F-16 доправлять до тренувального центру у Румунії протягом двох тижнів. За словами Рютте, все буде готово до подальших навчань українських пілотів.
- Відомо, що США вже навчають українських пілотів на винищувачах F-16. Навчання льотчиків відбуваються на літаках Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Арізона.
- Звучать різні терміни що завершення навчань українських пілотів. Однак, як пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, час для кожного льотчика буде індивідуальним. Пілоти, які навчені керувати F-16, будуть прибувати до України поступово.