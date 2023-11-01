Могли би переламати хід війни на окремому плацдармі, – Черник про переваги винищувачів F-16

Українські пілоти проходять навчання на винищувачах F-16. Коли ЗСУ отримають перші кілька пар таких літаків, то будуть використовувати їх як зенітно-ракетний комплекс.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. За його словами, від початку F-16 задумували як зенітно-ракетний комплекс якраз для боротьби із крилатими ракетами.

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"Думаю, що перші кілька пар таких літаків почнуть працювати як зенітно-ракетний комплекс. F-16 від початку задумували як зенітно-ракетний комплекс саме для боротьби із крилатими ракетами. Під ракету AIM-9 Sidewinder, потім AIM-7 Sparrow. Тільки останні десятиліття з'явилась далекобійна ракета AIM-120 AMRAAM", – сказав він.

Можуть змінити ситуацію на полі бою

Петро Черник зазначив, що достатня кількість літаків F-16, споряджена крилатими авіабомбами AGM-154 JSOW, могла б змінити хід війни на окремому плацдармі.

Машина може успішно нищити на відстанях до 100 – 120 кілометрів все, що є у їхньому повітрі. Має чудову систему прицілювання, прекрасний радар і удосконалюється. Може працювати на великих відстанях із собі подібними. При достатній кількості далекобійних ракет повітря – повітря можна суттєво змінити ситуацію на полі бою,

– переконаний військовий експерт.

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