Страх всіх "Шахедів": США відправлять Україні комплекси Vampire для боротьби з дронами
Джерело:Командування ВМС США
У грудні США завершать поставки комплексів Vampire, які допоможуть ЗСУ у боротьбі проти російських дронів. Відповідне озброєння надійде у рамках пакета допомоги Пентагону.
Україна вже отримала декілька таких установок. До кінця року вона отримає решту комплексів від США – допомога продовжує надходити.
Дивіться також Ярмарок марнославства: політичні ігри в США можуть стати для України катастрофою
Смерть дронам Росії
До кінця поточного року США завершать поставки 14 замовлених систем Vampire, які допоможуть ефективно протистояти російським дронам. Україна вже отримала 4 такі системи лише за шість місяців. Для цього використовували інноваційну стратегію укладання контрактів.
Перші звіти свідчать про те, що система озброєння має негайний вплив на поточні зусилля України під час війни,
– зазначив керівник програми зі створення комплексу Алекс Дутко.
У Військово-морських силах США також додали, що разом з Vampire протягом місяця повинні надійти перші ракети APKWS, які оснащені безконтактним детонатором.
Допомога від США: останні новини
- Сенат США увечері 6 грудня виносив на голосування питання про допомогу Україні, але законопроєкт заблокували. Однак найближчого часу його знову можуть висунути на голосування. Причиною такого рішення є не протидія Україні, а внутрішні суперечки.
- Президент США Джо Байден заявив, що це "політичний шантаж", і наголосив, що наслідки таких політичних ігор можуть бути "надто значними". Також на рішення відреагували й в Україні – Олексій Данілов заявив, що Україна зосередиться, зробить висновки та буде далі нищити російських окупантів.
- Кільський інститут світової економіки випустив дослідження, у якому стверджується, що військова допомога Україні впала майже на 90% у порівнянні з минулим роком. США залишаються найбільшим донором військової допомоги із загальним обсягом 44 мільярди євро.