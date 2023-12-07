Страх всіх "Шахедів": США відправлять Україні комплекси Vampire для боротьби з дронами

У грудні США завершать поставки комплексів Vampire, які допоможуть ЗСУ у боротьбі проти російських дронів. Відповідне озброєння надійде у рамках пакета допомоги Пентагону.

Україна вже отримала декілька таких установок. До кінця року вона отримає решту комплексів від США – допомога продовжує надходити.

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Смерть дронам Росії

До кінця поточного року США завершать поставки 14 замовлених систем Vampire, які допоможуть ефективно протистояти російським дронам. Україна вже отримала 4 такі системи лише за шість місяців. Для цього використовували інноваційну стратегію укладання контрактів.

Перші звіти свідчать про те, що система озброєння має негайний вплив на поточні зусилля України під час війни,

– зазначив керівник програми зі створення комплексу Алекс Дутко.

У Військово-морських силах США також додали, що разом з Vampire протягом місяця повинні надійти перші ракети APKWS, які оснащені безконтактним детонатором.

Vampire – це компактна платформа для запуску ракет на палетах, яка складається з сенсорної кулі та чотирьохзарядних пускових установок удосконаленої системи високоточної зброї (APKWS). Вони можуть бути встановлені на будь-яку вантажівку з бортовою платформою.

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