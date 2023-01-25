Du hast Leopard 2 та Abrams: чи стане новий "Рамштайн" зброєю контрнаступу ЗСУ

2023 рік має стати вирішальним у війні проти Росії. Українці вже довели, що можуть перемагати окупантів, але для остаточної перемоги потрібні міцний тил та потужна західна зброя. Водночас після потужного тиску на канцлера Шольца та суперечок серед союзників Україна таки отримає такі потрібні Leopard 2. Окрім того, танки Abrams передають і США.

Європа та США таки виступають єдиним фронтом, поставки зброї Україні зростають, а країни НАТО зберігають запаси в разі ескалації. 24 Канал проаналізував основні рішення союзників так званої "танкової коаліції", до якої, за даними, навіть може увійти така далека від України країна, як Марокко.

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Після осінніх успіхів України на фронтах західні союзники немов пішли на різдвяні канікули й суттєво обмежили рівень збройної допомоги. Цим скористалася Росія, яка за допомогою ще радянської тактики закидування людськими ресурсами змогла зупинити український наступ і навіть повернути собі ініціативу на окремих ділянках фронтів.

Втім, пасивність союзників була удаваною – вже у січні, напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн", країни вільного світу почали по черзі оголошувати про нові й подекуди рекордні пакети саме воєнної допомоги Україні.

Принципово, що мовиться тепер не лише про оборонну зброю, а й про наступальну, зокрема –сучасні німецькі та американські танки та важку артилерію (вже навіть чутно розмови про літаки F-16). Це все вказує на те, що цивілізований світ не лише не боїться Росії, але вже нарешті втомився від її свавілля та бажає нарешті, щоб Україна завершила цю війну та здобула рішучу перемогу над своїм віковічним ворогом.

Німецький цугцванг

На словах лідери країн дуже рішучі, проте, це більше філософські узагальнення про перемогу добра над злом, в реальності ж позиція німецької влади відверто засмучувала, до сьогоднішнього дня. Найперше це стосується танків Leopard 2. Ці машини німецького виробництва стоять на озброєнні більшості європейських членів НАТО, а тому ключі до рішення про їх передачу лежали саме в Берліні.

Важливо Що насправді криється за рішенням Шольца щодо танків Leopard 2

Бундесканцлер Шольц з цим питанням не поспішав (хоча громадська думка в країні й схилялался до того, щоб передати танки Україні), а інколи здавалося, що навіть саботував (прихильники теорій змов навіть вважають, що така поведінка може бути пов'язана з існуванням у росіян компромату на пана Шольца, нагадаємо, у студентські роки той був прихильником лівих ідей і затятим ворогом "імперіалістів" із НАТО).

Правда може бути значно простішою – після передачі Україні сотень танків Leopard 2 їхнє обслуговування доведеться взяти на себе саме Німеччині. Це, по-перше, дуже дорого, а по-друге, зруйнована в часи Меркель оборонна промисловість не факт, що впорається з цим амбітним завданням. Наразі Бундесвер віддавав перевагу не виробництву нових танків, а модернізації старих, які німці купляли у союзників, немов українці "євробляхи".



На що здатні німецькі Leopard 2 / Інфографіка 24 Каналу

Напередодні "Рамштайну" від Німеччини чекали вирішення цих проблем та оголошення про те, що вона бере на себе відповідальність й дасть танки, натомість за кілька годин до старту зустрічі всі почули пророчі слова президента Зеленського з жорсткою критикою Олафа Шольца, а згодом гучні заяви Польші та інших держав щодо "обережності" Німеччини. Наслідком всього стали меми про Шольца та хижих леопардів, яких той поневолив, а також обкладинка Wrpost з танком-страусом. Глузування й шалений тиск (та не лише) зіграли свою роль й процес було розблоковано – Німеччина після довгих вагань офіційно схвалила передачу Україні 14 танків Leopard 2 та їх реекспорт із країн-партнерів.

Цікаво, що Зеленський дізнався про передачу Leopard 2 під час інтерв'ю: дивіться відео



Два танки Leopard 2A6 на навчаннях НАТО в Литві у 2022 році / Фото SeanGallup / Getty Images

В середині грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив в інтерв'ю The Economist , що для виходу на кордони 23 лютого Україні потрібно 300 танків.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував, що перші танки відправлять в Україну десь за три місяці. Водночас, за інформацією Spiegel, танки можуть прибути до кінця березня. Підготовка українських військових до використання німецьких танків має найближчим часом розпочатись у Німеччині. Крім навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та технічне обслуговування, витрати на які бере на себе Берлін.

Європа планує створити два батальйони, у кожному з яких буде по 40 бойових танків Leopard. У Spiegel зазначили, що Німеччина з ротою танків бере участь у формуванні батальйону Leopard 2A6 разом з іспанцями, нідерландцями та фінами. Поляки та норвежці – формують другий батальйон з моделями Leopard 2А4.

Третій батальйон, попередньо, буде з США із 31 основним бойовим танком M1 Abrams.

Несподівані Abrams для України

Білий дім таки наважився підтримати Україну своїми основними танками. Про це ввечері 25 січня оголосив президент США Джо Байден.

Що цікаво, ще кілька тижнів тому про американські "Абрамси" говорили як про зброю, яку Україні навряд чи колись передадуть. У Білому домі переконували, що ці танки є складними в експлуатації, й натякали, що в самій Європі достатньо танків.

Важливо! Передача Україні 31 танка M1 Abrams стане важливим поштовхом для планів України відвоювати окуповані Росією території. Джо Байден також наголосив, що Вашингтон починає навчання українських танкістів, й ще дасть вісім броньованих машин для евакуації М88.



Загалом новий пакет допомоги у Вашингтоні оцінили в 400 мільйонів доларів. Водночас терміни реальної поставки "Абрамсів" наразі не оголошують. Окрім того, щонайменше кілька місяців потрібні для навчання наших військових.



Характеристики танка M1 Abrams / Інфографіка Укрінформу

Що відомо про M1 Abrams M1 Abrams – основний



Також M1A2 Abrams оснащений газотурбінним двигуном Honeywell AGT1500 потужністю 1 500 кінських сил. Танк здатен рухатися із максимальною швидкістю по шосе 68 км/год без дозаправки на відстань до 425 кілометрів. M1 Abrams – основний бойовий танк армії США, що серійно випускається з 1980 року корпорацією General Dynamics Land Systems. Він стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США. Наразі основним бойовим танком США є Abrams M1A2. Abrams M1A2 озброєний 120-міліметровою гладкоствольною гарматою M256 та додатково 7,62-міліметровим спареним кулеметом, який встановлений праворуч від гармати.Також M1A2 Abrams оснащений газотурбінним двигуном Honeywell AGT1500 потужністю 1 500 кінських сил. Танк здатен рухатися із максимальною швидкістю по шосе 68 км/год без дозаправки на відстань до 425 кілометрів.

Яку зброю Україні вже пообіцяли в січні 2023

США

Лідерство за обсягами допомоги традиційно тримають Сполучені Штати. 19 січня американці деталізували, що саме буде у великому пакеті воєнної допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів. Список насправді вражає.

Пакет допомоги від США:

Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);

8 систем ППО Avenger;

59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів калібру 25 мм;

90 бронетранспортерів (БТР) Stryker із 20 мінними установками;

53 протимінно-стійкі транспортні засоби (MRAP);

350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

Приблизно 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;

Приблизно 11 800 120-мм мінометних снарядів;

Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

12 автомобілів боєприпасів;

6 командно-штабних машин;

22 тактичних автомобіля для буксирування зброї;

Високошвидкісні протирадарні ракети (HARMs);

Приблизно 2 000 протитанкових ракет;

Понад 3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;

Підривна техніка для розчищення перешкод;

Протипіхотні боєприпаси Claymore;

Прилади нічного бачення;

Запчастини та інше польове обладнання.

Тепер до цього пакету надійде ще й 31 "Абрамс".



Що Україна отримає від США / Інфографіка 24 Каналу

Що отримала Україна

Велика номенклатура вказує на системний підхід американців до підтримки України. У списку бачимо посилення для ППО (снаряди для NASAMS та нові системи – Avenger), важливим є "броня" –БМП Bradley і БТР Stryker, "хаммери" та інші тактичні машини – це те, що треба для наступу мобільних груп піхоти, а нові снаряди для HIMARS натякають, що "дискотеки в тилу у ворога" будуть продовжуватись.

Чого Україна не отримала

У списку відсутні і снаряди GLSDB для HIMARS з дальністю в 160 кілометрів. Можливо, вони скромно ховаються за терміном "нові снаряди для HIMARS". На жаль, у великому пакеті допомоги відсутні поки літаки та системи ATACMS (на відміну від GLSDB їх і не чекали у цьому пакеті).

Це особливо неприємно, адже ці снаряди могли б суттєво допомогти Україні та вгамувати російські наступальні пориви. Американські тактичні ракетні комплекси підійшли б ЗСУ як влиті. Будемо сподіватись, що ця зброя врешті решт прибуде до України, можливо, таємно та без анонсів. Можливо, про це ми дізнаємось вже постфактум після повідомлень з Криму, що там вкотре "нічого не відбулося".

Велика Британія

Не відстає від США й Велика Британія. 16 січня уряд країни оголосив, що надасть ЗСУ 14 своїх важких танків Challenger 2. Ці потужні машини, вагою від 65 до 80 тонн (залежно від модифікації) є справжньою "фортецею".

Challenger 2, як, власне, і Abrams з Leopard 2, створювались у часи холодної війни як вбивці російських танків. Прямого зіткнення з СРСР не сталося, але Challenger 2 все ж проявив себе на полі бою, наприклад, в Іраку, де йому протистояла радянська бронетехніка. Аналогом Challenger 2 росіяни вважають свій танк Т-90, втім, він суттєво програє британцю, а та інтенсивність, з якою його знищують ЗСУ, натякає на те, що дві бойові машини взагалі можуть не зустрітися в бою.

Цей пакет допоможе прискорити завершення путінської окупації та всієї її жорстокості. І гарантувати, що у 2023 році та надалі, якщо це буде необхідно, Україна збереже свою динаміку за підтримки міжнародної спільноти, яка як ніколи налаштована на те, що незаконне та неспровоковане вторгнення Путіна зазнає краху,

– міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес пояснює деталі пакету допомоги від 16 січня 2023 року.

Challenger 2 – міцний і реально важкий, дуже небагато українських мостів витримають такого монстра, проте, це вже інше питання, найголовніше – той символізм, адже заява Великої Британії про надання цих танків стала другою після слів польского президента пана Дуди про надання Україні роти танків Leopard.

Таким чином, Польща та Велика Британія показали усім приклад, що треба робити, щоб допомогти Україні. Challenger 2, німецькі Leopard 2 та американські Abrams M1 мають стати проривом, ці машини повинні стати частиною тих 300 танків перемоги, про які головком Залужний говорив у грудневому інтерв'ю The Economist.

Крім танків Велика Британія також передає Україні:

1 батарею з 8 155-мм САУ AS-90 (ще дві батареї будуть надані згодом);

понад 100 БТР, зокрема FV430 Bulldog;

Сотні ракет (GMLRS, Starstreak, AMRAAM, Brimstone);

100 000 артилерійських снарядів;

дрони.

Польща

Заява президента Дуди про надання Україні роти танків Abrams стала сенсаційною. Символічний жест Польщі є історичним моментом – ці 14 бойових машин показали, що альтернативи перемозі України нема.

Важливо До чого Україні готуватись у 2023

Крім танків, Польща надає для ЗСУ зенітні установки С-60 та 70 тисяч боєприпасів до них, 42 бойові машини піхоти та 155-мм самохідні гаубиці КРАБ. Останні чудово зарекомендували себе на фронті, польські САУ встали на бойове чергування навесні 2022 року та нині є одним з улюблених видів зброї українців. Поява нових "Крабів" посилить вогневу міць ЗСУ та має стати запорукою успішного наступу.

Німеччина

Німці чимало допомогли Україні. Зокрема, у січні було оголошено про батарею ЗРК Patriot та 40 БМП Marder. Німеччина також активно фінансує ремонт та модернізацію техніки для ЗСУ, а також є куратором інших воєнних проєктів. Попри це уряд країни робить все, щоб виставити себе у негативному світлі та показати себе не як надійного партнера, а як слабку ланку. Країна гальмує та блокує надання Україні нових видів озброєнь (нині мова йде про винищувачі, а раніше це стосувалось ППО та інших систем), при цьому рано чи пізно все одно змушена була їх давати у товарній кількості, проте вже з репутаційними втратами.

Естонія

Маленька країна з великим серцем робить усе можливе, щоб допомогти Україні. 19 січня стало відомо про рекордний пакет допомоги від естонців. Він оцінюється в 113 мільйонів євро, всього ж Естонія передала Україні допомоги на 1% власного ВВП. Про це повідомила прем'єрка країни Кая Каллас.

Україна отримає:

десятки гаубиць FH-70 і D-30;

тисячі снарядів до них (155 та 152 мм);

вантажівки для транспортування БК;

більше сотні протитанкових гранатометів Carl-Gustaf та понад 1 000 гранат до них.

Латвія

Латвія оголосила про нові поставки переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger та додаткових елементів протиповітряної оборони, двох вертольотів М-17, десятків кулеметів з боєприпасами, кількох десятків БпЛА та запчастин до гаубиці М109.

Литва

У пакет допомоги від Литви увійшли десятки зенітних установок L-70, боєприпаси, 2 гелікоптери Мі-8. Загальна сума допомоги для України оцінюється у майже 125 мільйонів євро.

Данія

Данія надасть 19 артилерійських установок Caesar, ці САУ добре відомі українцям та чудово проявили себе у боях з росіянами. Важливим моментом є те, що заради України Данія послаблює власну обороноздатність, адже передає Україні всі наявні свої Caesar. Втім, у Данії розуміють, що доля війни та всієї Європи нині вирішується саме в Україні.

Я радий, що переважна більшість парламентських партій підтримує цю пожертву. Данія була однією з найактивніших країн-донорів від початку війни в Україні. Ми маємо продовжувати бути такими,

– міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен коментує рішення Ради зовнішньої політики Данії від 19 січня про надання Україні допомоги.

Швеція

Швеція надасть Україні найсучасніші артилерію та бронетехніку. Про це 19 січня 2023 року заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон.

Збройні Сили України отримають від шведів колісні 155-мм гаубиці Archer. Точна кількість цих САУ наразі невідома, проте, швидше за все, мова йде про 24 самохідні гаубиці, які раніше планувала придбати Норвегія (або принаймні їх частину). Нині доступні лише 20 з цих систем. Ще 4 використовуються для навчання та маркетингових потреб. Шведські медіа кажуть, що Україна отримає дивізіон з 12 САУ Archer.

Також Швеція надішле 50 бойових машин піхоти CV90, озброєних 40-мм гарматою L70 Boffors.

Фінляндія

Фінський уряд оголосив про рекордний для себе пакет воєнної допомоги Україні за кілька годин до початку зустрічі формату "Рамштайн". Пакет (12-й за рахунком) оцінюється у понад 400 мільйонів євро. Загалом Фінляндія поставила Україні військову допомогу на суму 590 мільйонів євро.

Що саме дають фіни – наразі невідомо, проте, повідомляється, що координація з передачі зброї відбувається разом зі Швецією.

Чехія

Велику підтримку Україні надає Чехія. Країна не оголошувала публічно про новий пакет допомоги, але продовжує постачати військові матеріали Україні. Оборонні підприємства країни працюють над збільшенням виробництва боєприпасів великого калібру, гаубиць та БТР. Чехи модернізують Т-72, які наразі є основним танком ЗСУ.

Також Чехія є великим хабом для ремонту та технічного обслуговування воєнної техніки.

Словаччина

Словаччина одна з перших відгукнулась на прохання України про допомогу після російського вторгнення, наразі країна продовжує політику всебічної підтримки українців. 16 січня стало відомо, що Словаччина передає ще одну самохідну гаубицю Zuzana 2 (восьму за ліком). Також Словаччина зосередила зусилля на наданні нашій державі бойових танків, бойових машин піхоти, систем ППО.

Канада

Основою чергового канадського пакету воєнної допомоги Україні стануть 200 бронеавтомобилів ​​Senator (вартість допомоги оцінюється приблизно в 90 мільйонів доларів). Цікаво, що чимало машин виготовили зокрема й українці, що працюють на заводі в штаті Онтаріо.

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Нідерланди

Важливою для України стане військова допомога Королівства Нідерландів. Наразі відомо, що місцевий парламент ухвалив рішення про передачу Україні ЗРК Patriot. Також прем'єр-міністр країни Марк Рютте був готовий передати танки Abrams (навіть заплатити за них, як було з Т-72, які Нідерланди купили для України в Чехії) та обіцяє виступити лобістом передачі літаків F-16, які наразі залишаються табу для українських військових. При цьому НАТО вже переходить на нове покоління літаків F-35, а F-16 якраз могли б стати у нагоді ЗСУ та виконувати функції ППО/ПРО так і стати в пригоді під час наступу.

Норвегія

Норвегія заявила, що також відправить Києву танки Leopard. Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам офіційно підтвердив передачу танків, інформує NRK. Однак про кількість танків наразі не говорять.

Окремо Грам наголосив, що це має бути підкріплено навчанням українських військових і фінансуванням.

Кого та чому немає у списку

У цьому переліку немає декількох країн. Відсутність Франції пояснюється просто: ця країна оголосила про свій потужний пакет допомоги наприкінці старого року – за декілька тижнів до "Рамштайну". У французькому пакеті є дуже важливі назви. Це й машина вогневої підтримки танків AMX-10RC (в українських ЗМІ її називають "колісним танком", хоча насправді це щось більше подібне до потужного БТР з фактично танковою гарматою 105-мм). Також Франція надасть 6 САУ Caesar, ЗРК Crotale та ще багато цікавого.

Водночас Макрон допустив поставку танків Leclerc в Україну і назвав три умови:

передача Україні танків Leclerc не повинна спричинити ескалацію конфлікту;

поставка повинна стати "реальною і ефективною підтримкою" Україні;

передача танків Україні не повинна послабити обороноздатність самої Франції.

Нема у переліку Італії. Країна здійснює велику програму підтримки ЗСУ, проте робить це за власним графіком. Наразі Україна очікує від Риму комплексів ППО SAMP-T, здатних перехоплювати балістичні ракети. Оголошення про новий великий пакет воєнної допомоги від Італії очікується десь у лютому.

Також у списку не представлена низка країн, які допомогають, але не афішують цього. Наприклад, Болгарія. Ця держава зробила дуже багато для обороноздатності України, зокрема, передала ЗСУ чимало артилерійських снарядів ще радянських часів. Також Болгарія з перших днів російського вторгнення стала важливим хабом для ремонту та модернізації техніки для ЗСУ.

За даними військового видання Menadefense, армія Марокко передала Україні близько 20 танків Т-72Б, які пройшли модернізацію в Чехії на ремонтній лінії майстерень компанії Excalibur Army.

Точна кількість невідома, але дванадцять танків можна було побачити під час поїздки прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали до майстерень компанії Excalibur Army у Штернберку, яка займалася їх модернізацією.

Те саме стосується інших країн вільного світу. Вони можуть не оголошувати офіційно про свою допомогу, але Україна знає про неї та буде знищувати з її допомогою ворога.