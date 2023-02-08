Португалія погодилася передати Україні Leopard 2: скільки танків отримають ЗСУ
Джерело:Reuters
Португалія після нетривалого зволікання вирішила передати Україні танки німецького виробництва Leopard 2. У Лісабоні навіть назвали дату, коли відправлять "Леопарди" в Україну.
Про це заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта під час виступу в парламенті. Він оголосив, що Лісабон передасть Києву три власні танки Leopard 2.
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Україна отримає "Леопарди" від Португалії у березні
Антоніу Кошта повідомив, що танки відправлять вже у березні. Наразі Португалія працює над технічним обслуговуванням танків.
Зараз ми реалізуємо план відновлення й технічного обслуговування танків Leopard 2 і, згідно з планом, ми зможемо відправити (Україні – 24 Канал) три з них у березні. Це те, над чим ми працюємо,
– сказав Кошта.
Антоніу Кошта підтвердив, що Португалія передасть Україні танки ще 4 лютого. Тоді португальський прем'єр заявив, що Лісабон веде перемовини з Берліном щодо надання запчастин для ремонту танків, що вийшли з ладу.
Слід зазначити, що глава Збройних сил Португалії Антоніо Сілва Рібейру повідомляв, що країна мала 37 танків Leopard 2. Водночас місцеві ЗМІ стверджували, що більшість із них непрацездатні.
Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 каналу
Україна отримає західні танки: що відомо
- На тлі інформації, що Росія готує новий масштабний наступ, західні партнери посилюють Україні завдяки танкам та іншій зброї. Важливу роль відіграла Німеччина, яка погодилася не тільки передати Україні декілька танків "Леопард", але й дозволити їх реекспорт.
- 7 лютого в Києві побував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Його український колега Олексій Резніков повідомив, що перший "Леопард" вже в Україні.
- За словами Пісторіуса, перший батальйон танків Leopard 2 A6 Україна отримає наприкінці березня. Причина в тому, що українські військові все ще проходять навчання.
- Крім того, Німеччина схвалила рішення про передачу Україні 178 танків Leopard 1. До літа Берлін має передати 20 – 25 машин, а до кінця 2023 року – близько 80. Крім того, упродовж 2024 року Україна має отримати ще понад 100 танків Leopard 1.