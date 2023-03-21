Британія передасть Україні бронебійні снаряди, які містять збіднений уран

Велика Британія продовжує допомагати Україні у боротьбі з російськими терористами. Так, нашій державі передадуть бронебійні снаряди.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Британії Анабель Голді. Зауважимо, що раніше Велика Британія передала ЗСУ високотехнологічні ракети Brimstone 2.

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Британія передасть Україні бронебійні снаряди

Окрім надання Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпаси, включаючи бронебійні снаряди, які містять збіднений уран,

– заявила Голді.

Вона зазначила, що ці снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.

Збіднений уран – це метал високої щільності. Завдяки високій густині збіднений уран також використовується у броні військової техніки (зокрема у танках M1 Abrams) та бронебійних снарядах. Може бути використаний як ядерне паливо у реакторах на біжучій хвилі.

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