Три британські ракети Storm Shadow – і Кримського мосту не буде, – полковник запасу ЗСУ

9 травня 2023, 19:54
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На початку травня Велика Британія повідомила, що готова закупити для України далекобійні ракети. Імовірно, мовиться про ракети Storm Shadow.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зауважив, що можливість використання таких ракет в України уже є завдяки отриманим літаками.

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Світан розповів, що Storm Shadow – це далекобійна ракета, в залежності від модифікації вона може бити на відстані від 300 до 700 кілометрів. Найоптимальнішим варіантом для неї є повітряний пуск, в якому літак буде першою сходинкою.

Як Україна зможе використовувати ракети

Відомо, що Міноборони Польщі передало 10 винищувач МіГ-29 Україні. Також наша держава отримала 13 літаків від Словаччини.

Льотчик-інструктор вважає оптимальним варіантом застосування ракет Storm Shadow саме з цих МіГів, які отримала Україна. Для цього літаки мають більшість систем, мовиться про систему управління, навігацію, зв'язок тощо.

Полковник в запасі зауважив, що повідомлення про передачу ракет було ще взимку, а зараз Україні вже конче необхідно їх використовувати.

Storm Shadow/SCALP – це гарні ракети, наприклад, по знищенню того ж самого Кримському мосту. Три ракети йому достатньо буде. Щонайменше здоров'я в нього буде вже не те після цих ударів, бо вони високоточні,
– резюмував Світан.

Світан сказав на що здатні далекобійні ракети: дивитись відео

Що відомо про рішення Великої Британії

Автор: Аліна Кулеба