Три британські ракети Storm Shadow – і Кримського мосту не буде, – полковник запасу ЗСУ
На початку травня Велика Британія повідомила, що готова закупити для України далекобійні ракети. Імовірно, мовиться про ракети Storm Shadow.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зауважив, що можливість використання таких ракет в України уже є завдяки отриманим літаками.
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Світан розповів, що Storm Shadow – це далекобійна ракета, в залежності від модифікації вона може бити на відстані від 300 до 700 кілометрів. Найоптимальнішим варіантом для неї є повітряний пуск, в якому літак буде першою сходинкою.
Як Україна зможе використовувати ракети
Відомо, що Міноборони Польщі передало 10 винищувач МіГ-29 Україні. Також наша держава отримала 13 літаків від Словаччини.
Льотчик-інструктор вважає оптимальним варіантом застосування ракет Storm Shadow саме з цих МіГів, які отримала Україна. Для цього літаки мають більшість систем, мовиться про систему управління, навігацію, зв'язок тощо.
Полковник в запасі зауважив, що повідомлення про передачу ракет було ще взимку, а зараз Україні вже конче необхідно їх використовувати.
Storm Shadow/SCALP – це гарні ракети, наприклад, по знищенню того ж самого Кримському мосту. Три ракети йому достатньо буде. Щонайменше здоров'я в нього буде вже не те після цих ударів, бо вони високоточні,
– резюмував Світан.
Світан сказав на що здатні далекобійні ракети: дивитись відео
Що відомо про рішення Великої Британії
- Ще в березні очільник Міноборони Великої Британії повідомив, що країна не виключає можливість передачі далекобійних ракет нашій державі.
- Посилаючись на повідомлення, опубліковане 2 травня фондом закупівлі зброї для України Великої Британії з’явилася інформація, що Міноборони висловили зацікавленість у наданні Україні ракет дальністю до 300 кілометрів. Однак уточнювалося, що остаточного рішення ще не ухвалили.
- Важливо, що союзники разом з Україною дійшли згоди, що вона не буде атакувати територію Росії з використанням озброєння, яке її не дають. Тому наша держава буде використовувати певні види озброєння з узгодженням, якщо це потрібно.