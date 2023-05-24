Є те, що нам потрібно, – військовий оглядач оцінив літаки F-16, які мають Нідерланди й Данія
Нідерланди готові передати Україні винищувачі F-16. Данія також може надати ЗСУ таку авіацію. Загалом мовиться про приблизно 30 одиниць літаків.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Нідерланди – одна з перших держава, яка заявила про готовність передати Україні F-16.
До теми У Резнікова назвали країну, яка першою може передати Україні F-16
Нідерланди та Данія передадуть Україні F-16
Мусієнко зазначив, що Нідерланди та Данія можуть передати приблизно 30 одиниць винищувачів F-16. У Повітряних силах ЗСУ стоїть мета сформувати 50 бортів.
Військовий оглядач пояснив, що Нідерланди мають домовленість зі США про надання їм літаків F-35. Данія вже уклала контракт на отримання такої авіації. Тому ці країни можуть віддати Україні всі F-16, які у них є.
Це потужні борти. Наскільки мені відомо, вони проходили модернізацію ще у 90-х і на початку 2000-х років. Вони оснащені. У них є те, що нам потрібно, на що наполягають наші Повітряні сили. Є модернізовані радари та можливість використовувати під ці радари далекобійні ракети,
– підкреслив він.
Мусієнко про літаки F-16, які мають Нідерланди й Данія: дивіться відео
Нідерланди – перша країна, яка може надати Україні F-16
- Нідерланди разом з Великою Британією, Бельгією, Данією та Португалією створили авіаційну коаліцію. Як пише Defence Express, враховуючи лише ресурси Данії та Нідерландів, Україна може отримати одну – дві ескадрильї винищувачів, тобто загалом від 24 до 36 літаків F-16.
- Радник міністра оборони України Юрій Сак заявив, що Нідерланди мають можливість стати першою країною, яка передасть Києву винищувачі F-16. Наразі Нідерланди використовують 24 літаки F-16, які "готові до оперативного розгортання" і будуть використовуватися до середини 2024 року. Після цього вони доступні для іншого призначення, наприклад, для продажу.
- Раніше Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International. Мовиться про 28 літаків.