Зможе дещо прорідити флот Росії: які перспективи і можливості отримання F-16
Україні вкрай потрібні західні винищувачі F-16, аби мати перевагу у повітрі над ворогом. Даний вид техніки також дозволить забезпечити суттєву допомогу наземним військам, а також, можливо, прорідити ворожий військово-морський флот.
Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він додав про запоруку успішної роботи F-16.
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Навчання українських пілотів
Україна отримає винищувачі F-16, але це питання часу, відзначив Ігнат. Він наголосив, що ще одним питанням є перенавчання українських пілотів.
"Те, що заявила Велика Британія, – це один тип підготовки, власне наземна, базова для більш молодого льотного складу. А для тих, хто має пересісти на F-16, це має бути трошки інша програма", – сказав речник.Зазначимо, на початку червня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс пояснила, як країна займатиметься навчанням українських пілотів на F-16. Робитиме вона це без американських багатоцільових винищувачів. Це буде базова підготовка для того, щоб "бути у стані готовності". Про старт навчання офіційно не заявлялося з метою безпеки.
Юрій Ігнат про переваги F-16: дивитись відео
Підсилення наземних військ
Поява винищувачів F-16 в українському арсеналі дозволить нарівні боротися з російською авіацією і здійснити перелам у війні. Важливо, що тут має бути також підкріплення потужних наземних засобів, таких як ЗРК PATRIOT чи SAMP/T.
F-16 може протистояти маючи на озброєнні ракети AIM-120 AMRAAM, які можуть летіти далеко, радар винищувача бачитиме ще краще, ніж Су-35. Тому таким чином зможемо допомогти і неземним військам, і, можливо, прорідити військово-морський флот,
– додав Юрій Ігнат.
F-16 для України: останні новини
- У травні представник Пентагону Френк Кендалл прокоментував можливу передачу F-16 Україні. Він заявив, що це займе у кращому випадку кілька місяців – треба опрацювати низку деталей. Раніше у США заявляли, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом для Вашингтона.
- Україна не завдаватиме удари за допомогою F-16 по території Росії. У цьому переконані в Білому домі. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі наголосив, що США не втручаються та не вказують Україні, які цілі уражати або не уражати. Українська влада сама ухвалює подальші кроки.
- Вже незабаром можуть розпочатися перші базові навчання для українських пілотів. Утім, поки немає чіткого розуміння на якій території це має відбуватися. Є декілька країн.