Зможе дещо прорідити флот Росії: які перспективи і можливості отримання F-16

Україні вкрай потрібні західні винищувачі F-16, аби мати перевагу у повітрі над ворогом. Даний вид техніки також дозволить забезпечити суттєву допомогу наземним військам, а також, можливо, прорідити ворожий військово-морський флот.

Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він додав про запоруку успішної роботи F-16.

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Навчання українських пілотів

Україна отримає винищувачі F-16, але це питання часу, відзначив Ігнат. Він наголосив, що ще одним питанням є перенавчання українських пілотів.

"Те, що заявила Велика Британія, – це один тип підготовки, власне наземна, базова для більш молодого льотного складу. А для тих, хто має пересісти на F-16, це має бути трошки інша програма", – сказав речник.

Зазначимо, на початку червня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс пояснила, як країна займатиметься навчанням українських пілотів на F-16. Робитиме вона це без американських багатоцільових винищувачів. Це буде базова підготовка для того, щоб "бути у стані готовності" . Про старт навчання офіційно не заявлялося з метою безпеки.

Юрій Ігнат про переваги F-16: дивитись відео

Підсилення наземних військ

Поява винищувачів F-16 в українському арсеналі дозволить нарівні боротися з російською авіацією і здійснити перелам у війні. Важливо, що тут має бути також підкріплення потужних наземних засобів, таких як ЗРК PATRIOT чи SAMP/T.

F-16 може протистояти маючи на озброєнні ракети AIM-120 AMRAAM, які можуть летіти далеко, радар винищувача бачитиме ще краще, ніж Су-35. Тому таким чином зможемо допомогти і неземним військам, і, можливо, прорідити військово-морський флот,

– додав Юрій Ігнат.

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