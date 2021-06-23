Україна разом з партнерами формує позицію, – Арестович про "обстріл" британського есмінця

23 червня 2021 , 16:09
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Джерело:

фейсбук Олексія Арестовича

У Росії повідомили, що 23 червня відкрили вогонь по британському есмінцю "Дефендер". Той нібито увійшов у "російські територіальні води". Олексій Арестович заявив, що Україна з союзниками формує свою позицію щодо цього.

Натомість в Міноборони Великої Британії заявили, що "жодних пострілів" в напрямку "Дефендер" здійснено не було. Речник української делегації ТКГ розповів, що "російські прикордонні сторожові кораблі відкрили попереджувальну стрільбу". 

До теми Російські військові відкрили вогонь по есмінцю Британії в Чорному морі

Арестович заявив, що України формує позицію щодо "обстрілу"

Олексій Арестович написав, з посиланням на російські ЗМІ, що нібито прикордонні сторожові кораблі Росії відкрили попереджувальну стрільбу в сторону есмінця Великої Британії, а також бомбардувальник Су-24М виконав "попереджувальне бомбоскидання". 

Військово-політичне керівництво України, у взаємодії з союзниками, формує позицію з цього питання, яка буде доведена в короткий час по завершенню консультацій,
– заявив Арестович. 

Він також нагадав, що так звані "територіальні води Росії в районі мису Фіолент" – це територіальні води України. 

Ба більше, сказав, що збройний інцидент в територіальних водах України – це серйозне порушення міжнародного права в міжнародних навчаннях.

Ймовірний "обстріл" британського есмінця "Дефендер": останні новини

  • У Міноборони Росії заявили, що росіяни відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю "Дефендер". Там заявили, що судно нібито увійшло в "російські територіальні води".
  • Згодом вони оприлюднили маршрут есмінця та розповіли деталі інциденту. Нібито есмінець на 3 кілометри увійшов у так звані "територіальні води Росії."
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав інцидент з британським есмінцем у Чорному морі наочним доказом української позиції. Росія вкотре продемонструвала свою провокативну політику.
  • У Міноборони Великої Британії спростували обстріл. Його пресслужба повідомила, що Росія не відкривала вогонь по кораблю Королівського флоту.
Автор: Діана Квасневська