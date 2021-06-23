Україна разом з партнерами формує позицію, – Арестович про "обстріл" британського есмінця

У Росії повідомили, що 23 червня відкрили вогонь по британському есмінцю "Дефендер". Той нібито увійшов у "російські територіальні води". Олексій Арестович заявив, що Україна з союзниками формує свою позицію щодо цього.

Натомість в Міноборони Великої Британії заявили, що "жодних пострілів" в напрямку "Дефендер" здійснено не було. Речник української делегації ТКГ розповів, що "російські прикордонні сторожові кораблі відкрили попереджувальну стрільбу".

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Арестович заявив, що України формує позицію щодо "обстрілу"

Олексій Арестович написав, з посиланням на російські ЗМІ, що нібито прикордонні сторожові кораблі Росії відкрили попереджувальну стрільбу в сторону есмінця Великої Британії, а також бомбардувальник Су-24М виконав "попереджувальне бомбоскидання".

Військово-політичне керівництво України, у взаємодії з союзниками, формує позицію з цього питання, яка буде доведена в короткий час по завершенню консультацій,

– заявив Арестович.

Він також нагадав, що так звані "територіальні води Росії в районі мису Фіолент" – це територіальні води України.

Ба більше, сказав, що збройний інцидент в територіальних водах України – це серйозне порушення міжнародного права в міжнародних навчаннях.

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