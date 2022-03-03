Україна переходить у фазу затяжної війни

Минув рівно тиждень, як окупанти розпочали бомбардування українських міст. Тиждень Україна бореться з окупантами, які обіцяли за декілька днів взяти Київ, Харків, Маріуполь, Одесу, Суми, Херсон, Чернігів, Миколаїв.

Жодної стратегічної цілі не досягнуто. Наступ захлинувся. Ворог несе колосальні втрати.

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Ворог тікає, а Україну захищають усі

Україна продовжує боротись, знищуючи кожного дня сотні загарбників. Більшість елітних частин ворога розбиті, армія здається у полон. Ворог тікає, кидаючи надсучасну військову техніку.

За цей час війна повноцінно перетворилась на Вітчизняну. Всі від малого до великого стали на захист України. Тепер ми переходимо у нову фазу – затяжної війни, де ключовими будуть бойовий дух, взаємопідтримки, міжнародна допомога та економіка.

Останні дії наших міжнародних партнерів суттєво вдарили по економіці ворога. Дуже скоро в них завершаться кошти та ресурси відтворювати армію…

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Росія в ізоляції

Росіяни вже мають інфляцію, їх заблокували від усього світу, вони наближаються до дефолту… Українці навпаки – мають колосальну міжнародну підтримку. Польща вже анонсувала план Маршала для України на суму в 100 мільярдів доларів.

Тому в нас більше шансів виграти у цьому змаганні.… Але це гра в довгу… Однак ми виграємо.

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