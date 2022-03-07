Україна переможе, – глава МЗС Франції вражений українським опором Росії

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан наголосив, що вірить у те, що Україна переможе у війні з Росією.

Про це він сказав під час ефіру телеканалу France 5, передає DW.

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Вважаю, що Україна переможе,

– зазначив він.

Жан-Ів Ле Дріан додав, що вже протягом десяти днів його найбільше вражає масштабний опір України. Таке собі не міг уявити жоден експерт.

Ціна війни стане нестерпною, і президент Путін у якийсь момент буде поставлений перед вибором: або отримати суттєві наслідки для функціонування Росії, або розпочати переговори,

– додав міністр.

Також Ле Дріан переконаний, що санкції Заходу проти Росії у довгостроковій перспективі зможуть утримувати Путіна від подальшої агресії.

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