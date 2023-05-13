До миру не можна прийти зі здачею територій, – Мелоні заявила про впевненість у перемозі України

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні розповіла, що українці захищають свободу Європи. Вона також пояснила, що важливо пам'ятати – Україна є жертвою агресії Росії й захищає свою цілісність та суверенність.

Прем'єр-міністрка Італії на пресконференції за результатами перемовин запевнила, що Київ віддаляє війну від решти Європи. Також Володимир Зеленський розповів про результати перемовин, пише 24 Канал.

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Що заявила Мелоні про Україну

Я переконана у тому, що Україна переможе, що відновиться ще сильнішою, більш процвітаючою. Майбутнє України – це майбутнє миру і свободи, і це європейське майбутнє. І інших можливих рішень тут немає,

– заявила Джорджія Мелоні.

Прем'єр запевнила, що Італія продовжуватиме працювати з союзниками, щоб надати військову підтримку Україні.

За її словами, до миру не можна прийти з поразкою, зі здачею територій України. Адже це було б дуже небезпечно для миру в Європі, і було б прецедентом для усіх народів світу.

До миру ми дійдемо лише тоді, коли Росія перестане вести воєнні дії та нападати на цивільні цілі. Ми продовжуватимемо звертатися до Москви з вимогою зупинити бойові дії та вивести війська з території України,

– запевнила прем'єрка Італії.

Політикиня переконана – Італія готова надати всю можливу допомогу, коли Київ вважатиме за необхідне розпочати переговори про мир з Росією.

"Ми підтримуємо формулу миру із 10 пунктів президента Зеленського", – додала Мелоні.

Вона запевнила, що Рим визнає справедливі побажання України вступити в Європейський Союз.

Зеленський з офіційним візитом в Італії