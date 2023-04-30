Україна підписала 3 важливі угоди з виробниками Bayraktar
Джерело:Олександр Камишін
Міністерство стратегічної промисловості підписало три нові угоди з компанією Baykar. Це дасть нашим захисникам зброю нового покоління.
Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін повідомив, що 29 квітня був у Туреччині на міжнародній виставці "Teknofest 2023". Там він шукав способи та шляхи, як посилити оборонно-промисловий комплекс України.
Дивіться також Британія планує закупити для України довгоочікувані далекобійні ракети: яка дальність у переліку
Угоди принесуть Україні не лише нову зброю, а й виторг
Олександр Камишін повідомив, що на "Teknofest 2023" у нього відбулось багато зустрічей. І зокрема вже є результат – Україна підписала нові угоди з виробником Bayraktar, компанією Baykar.
Цікаво, що ці угоди принесуть нам не лише нове озброєння, а й кошти до бюджету. Проте подробиці домовленостей Камишін не розповів.
Є важливий результат — три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортний виторг і зброю нового покоління,
– сказав він.
Міністр не уточнив, чи пов'язано це з будівництвом заводу Bayraktar в Україні.
В Україні збудують завод Bayraktar
- В Україні планують побудувати завод безпілотників Bayraktar. Станом на січень 2023 року вже була підготовлена документація й був розроблений проєкт для будівництва заводу.
- Після цього новин про будівництво не було, проте ще взимку посол України в Туреччині Василь Боднар сказав, що завод планують почати будувати "найближчим часом". Очікується, що він запрацює впродовж двох наступних років й випускатиме вироби з українськими компонентами.
- До слова, компанія Baykar вже закуповує українські двигуни. Зокрема безпілотний винищувач Kızılelma з нашим двигуном успішно пройшов всі льотні випробування.