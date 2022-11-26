Україна має підписати декларації про членство в ЄС і НАТО ще з кількома країнами до кінця року
Джерело:Ігор Жовква
Україна підпише декларації про підтримку членства в ЄС та НАТО з ще кількома країнами-членами Альянсу до кінця року. В ОП зауважили, що це важливий міжнародний політичний сигнал.
В Офісі Президента України анонсували підписання декларацій з ще декількома державами Альянсу до кінця року. Про це розповів дипрадник президента з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, заступник глави ОПУ Ігор Жовква.
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З якими країнами Україна вже підписала декларації про членство в ЄС та НАТО
Першою країною стала Чехія. Другою такою країною, яка офіційно задекларувала підтримку України, стала Бельгія.
До кінця року плануємо підписання ще декількох аналогічних декларацій з лідерами держав НАТО,
– сказав Жовква.
Він сказав, що це важливий міжнародний політичний сигнал у контексті досягнення прогресу України на євроінтеграційному напрямі.
Наша країна успішно просувається в імплементації семи рекомендацій Європейської комісії, необхідних для вступу до ЄС. А стандарти НАТО та взаємосумісність ми успішно опановуємо на полі бою. Голос Бельгії відіграє одну з провідних ролей у європейській спільноті і ми дуже вдячні бельгійським партнерам за цю підтримку,
– сказав Жовква.
Зеленський зустрівся з прем'єром Бельгії
- Сьогодні, 26 листопада, Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії Олександром Де Кроо. Сторони підписали спільну декларацію про підтримку руху України до ЄС та НАТО.
- Крім цього, Бельгія затвердила новий пакет військової допомоги Україні.
- Загалом бельгійські партнери нададуть нам 10 підводних безпілотників, 2 мобільні лабораторії та генератори.