Сенсацій не було, – в Офісі Президента прокоментували переговори Байдена і Путіна

В Офісі Президента України наголосили, що підтримують позицію Джо Байдена, яку він висловив під час перемовин з Володимиром Путіним. Мовиться про заклики до деескалації ситуації та повернення до дипломатії.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк. Він наголосив, що Київ і далі координуватиме роботу з Вашингтоном заради досягнення результатів.

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Україна подякувала Байдену за непохитну підтримку

Ми вдячні президентові Байдену за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за чіткі зусилля щодо об'єднання держав на захист міжнародного права і для стабілізації ситуації, зокрема в нашому регіоні,

– зауважив Подоляк.

На думку радника голови ОП, "переговори президентів Байдена і Путіна не принесли сенсації". Подоляк наголосив, що це, радше, проміжний аналіз глобального порядку денного, який стосується США та союзників.

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