Україна посилює співпрацю з Південною Кореєю на тлі союзу Росії й КНДР, – ISW
- Україна посилює співпрацю з Південною Кореєю на тлі зближення Росії та КНДР, проводячи зустрічі з південнокорейськими делегаціями.
- Північнокорейські війська розгорнуті в Курській області, що надає їм цінний бойовий досвід, згідно з даними Південної Кореї.
- Обговорювався обмін досвідом оборонної промисловості та можливість спільного семінару українських та південнокорейських виробників оборонної промисловості.
Українські офіційні особи поглиблюють зв'язки з Південною Кореєю. Відбувається це на тлі розширення російсько-північнокорейських зв’язків і повідомлень про нову хвилю військ КНДР на Курщині.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Україна нарощує контакти з Південною Кореєю
Аналітики зауважують, що 8 лютого в Києві відбулася зустріч заступника міністра оборони Сергія Боєва з південнокорейською делегацією на чолі з депутатом Національної асамблеї Ю Йон Веном. Розмова стосувалася двосторонніх відносин України та Кореї та участі КНДР у війні на боці Росії.
Делегації обговорили обмін досвідом оборонної промисловості, і Ю висловив зацікавленість в організації спільного семінару українських та південнокорейських виробників оборонної промисловості,
– пишуть в ISW.
Ця зустріч відбулася після недавнього звіту Південної Кореї про те, що північнокорейські сили розгорнули від 1000 до 3000 додаткових військових у Курській області в період з січня по лютий 2025 року. Очільник ГУР Кирило Буданов зазначав, що війська Північної Кореї на війні проти України набувають цінного бойового досвіду та удосконалюють свої системи озброєння.