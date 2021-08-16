Україна почала евакуювати своїх громадян із Афганістану

Ситуація в Афганістані загострюється – окрім Кабула, таліби захопили ще щонайменше 17 важливих міст. Через це почали евакуювати своїх громадян багато країн. До їхнього числа входить і Україна.

Як підкреслив президент Володимир Зеленський, в Афганістані зростає насилля. З цієї причини Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому.

Актуально Іноземці мають покинути країну: "Талібан" оголосив про контроль над усім Афганістаном

Евакуювали вже понад 30 українців

За словами Зеленського, з Кабула 15 серпня евакуювали понад 30 українців. Незабаром вони будуть у безпеці.

Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, що б не відбувалось у світі!

– наголосив Зеленський.

Додамо, про наміри евакуювати своїх громадян із Афганістану раніше оголошували США, Велика Британія, Іспанія, Туреччина, Італія, Росія та Чехія. Багато хто вже розпочав евакуацію, решта країн зробить це найближчим часом.

Повний текст заяви Володимира Зеленського

Через зростання насилля в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому. З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців. Незабаром вони будуть у безпеці. Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, що б не відбувалось у світі!

Ексклюзив 24 каналу Закрилися у будинках і чекають побоїв та страт: що відбувається у захопленому талібами Кабулі

Що відбувається в Афганістані: останні події