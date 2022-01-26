Україна поки не досягла рівня для отримання ПДЧ в НАТО, але США підтримують її амбіції

Заступниця Держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Україна наразі не досягла рівня для отримання ПДЧ в НАТО. Проте українці мають чіткі амбіції щодо вступу в Альянс.

Відповідну заяву про Україну й НАТО представниця Державного департаменту США зробила під час онлайн-дискусії, яку організував київський Фонд Віктора Пінчука.

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Шерман каже, що Україна поки не готова до ПДЧ

Україна поки не досягла рівня, необхідного для отримання Плану дій щодо підготовки до членства у Північноатлантичному альянсі,

– заявила Шерман.

Однак заступниця Держсекретаря наголосила, що США підтвердили свою підтримку амбіцій України щодо вступу до НАТО. Адже майбутнє країни є позитивним у цьому плані, а президент працює над земельними реформами, корупцією та забезпеченням демократії.

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