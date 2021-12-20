Україна, Польща і Литва є в авангарді стримування Росії, – Зеленський
Джерело:24 канал
Україна, Польща і Литва разом стримують загрози від Росії. Мовиться про захист Європи від агресивної політики Кремля.
Країни скоординували кроки з підтримки нашої європейської та євроатлантичної інтеграції на 2022 рік. Про це Зеленський заявив за підсумками засідання Люблінського трикутника, де брали участь також лідери Польщі та Литви.
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Зеленський окреслив спільне завдання – стримати загрозу з боку Росії та захистити Європу від агресивної політики Москви.
Сьогодні Україна, Польща і Литва перебувають в авангарді цього стримування,
– сказав політик.
Україна, за словами Зеленського, як ніхто інший розуміє, наскільки гостра потреба є у консолідації зусиль.
Інші заяви зустрічі
- Президенти "Люблінського трикутника" зустрілись 20 грудня у резиденції в Гуті. Глави держав скоординували подальші кроки у протидії викликам та підписали спільну заяву.
- Президент Анджей Дуда наголосив, що Польща виступає проти будь-яких поступок Росії з боку НАТО. Він переконаний, що безпека України – це фундаментальне питання.
- Зеленський прокоментував ймовірні плани Росії щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі. Він сказав, що такими речами гратись не можна. Литовський лідер Гітанас Науседа звернув увагу на загрозливе зближення Росії та Білорусі.
Зеленський про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі: