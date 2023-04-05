Україна та Польща – поруч назавжди: головне з промов Зеленського та Дуди у Варшаві
Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда виступили зі спільною промовою на площі перед Королівським замком, у Варшаві. Українці почули потужні слова підтримки.
Під час виступу український лідер наголосив, що "вільна Україна – це гарантія свободи сусідів по ЄС". Своєю чергою його колега Анджей Дуда заявив, що "Україна та Польща – поруч назавжди і Росії не вдасться розділити цей союз уже ніколи". 24 Канал зібрав головне з промов лідерів.
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"Вам не вдасться нас посварити"
Москва більше не зможе посварити поляків та українців – переконаний польський президент. Він наголосив, що поляки та українці – великі народи.
Великі народи у найважливіші моменти історії здатні переступати через найбільші відмінності, які їх розділяють, і разом дивитися в майбутнє. А ми – поляки та українці – великі народи. У нас велика історія, культура та прекрасне майбутнє. Саме тому ми не боїмося говорити навіть про найскладніші моменти нашої історії,
– зазначив Анджей Дуда.
Лідер також зазначив, що в минулому обидва народи зробили багато помилок, за які заплатили велику ціну. І попри те, що загарбники не раз намагалися посварити поляків та українців, тепер вони надсилають сигнал до Москви про те, що їй більше не вдасться розділити ці народи.
Дуда визнав, що у деяких країнах зростає втома від війни, але він запевнив, що Польща не буде серед тих країн, які будуть згодні на компроміси: "Тільки Україна вирішуватиме на яких підставах проводити переговори".
Закінчив свою потужну промову Анджей Дуда словами з українського гімну.
Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Хай живе незалежна Україна. Хай живе вільна суверенна Польща,
– закінчив свою промову польський президент.
Люди, які зібрались послухати виступи лідерів скандували "Слава Україні" – Володимир Зеленський відповідав "Героям слава" зі сцени.
"Синьо-жовтий і біло-червоний – міцніші за ворожий триколор"
Володимир Зеленський розпочав промову польською мовою, а далі наголосив, що український та польські стяги – сильніші за триколор Росії.
Щоразу, коли український прапор повертається на українські землі, міцнішає і польський прапор. Жовто-синій та біло-червоний – ці чотири кольори міцніші, за ворожий триколор. Кожен успішний бій українських героїв за нашу незалежну державу, додає захисту і польській незалежності,
– зазначив Володимир Зеленський.
"Вільна України – гарантія свободи в ЄС! Свобода не полишить Грузію й прийде в Білорусь"
За словами Зеленського, незалежність України буде гарантією того, що у протистоянні Росії також вистоїть Молдова, Грузія та Білорусь.
Коли ми з вами вільні – це гарантія, що свобода буде міцною в усіх наших сусідів в ЄС. Румунія, Литва, країни Балтії - всі сильніші, коли ми вільні. Коли ми вільні – це гарантія, що свобода вистоїть в Молдові, не полишить Грузію і обов'язково прийде в Білорусь,
– зазначив Зеленський.
Чим більше свободи буде навколо України та Польщі, тим більше гарантій того, що Росія справедливо відповість за воєнні злочини в Биківні, Бучі, Катині та Смоленську.
"Незалежність потребує повітря": Зеленський закликав надати Україні винищувачі F-16
Президент України закликав партнерів не зупинятися у солідарності, наголосивши, "коли битва вимагає артилерії, її варто надавати", "коли перемога вимагає танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій". Теж саме і з авіацією, потреба у якій є зараз.
Коли незалежність потребує повітря, не потрібно звертати увагу на те, як відреагує Росія на літаки. Не варто думати, яке число буде безпечніше поряд з літерою "F" - 16 – треба діяти,
– зазначив Зеленський.
Український президент також заявив, "тиранія програє – Москва не буде вбивати більше ніколи і нікого"; а "битву за свободу неможливо виграти частково". Ба більше "Росія відповість за свої злочини, вчинені проти обох народів".
"Не виграти росії у Європи, коли українець і поляк стоять поруч. Ми будемо разом стояти поруч з Євросоюзом і НАТО, це продовження історичної долі наших народів і ми підкріпимо це всім, що потрібно для процвітання наших народів", – запевнив президент.
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Візит Президента до Польщі: коротко
- Візит президента України Володимира Зеленського до Польщі – це перший випадок за час повномасштабної війни, коли візит українського президента анонсували заздалегідь.
- Президент Польщі Анджей Дуда зустрів Зеленського разом з його дружиною у президентському палаці у Варшаві.
- Польський президент повідомив, що його країна вже підготувала до передачі Україні 8 винищувачів МіГ-29.
- Окрім того, обидві країни погодили новий пакет військової допомоги, який включатиме: бронетранспортери, системи ППО, міномети та інше озброєння.