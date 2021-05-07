Україна попросила США розширити тренувальну місію для ЗСУ, – Кулеба

Україна попросила у Сполучених Штатів Америки про розширення тренувальної місії для Збройних сил. Американська сторона вже почала працювати щодо цього.
Джерело:"Право на владу"
Відповідне питання стоїть на порядку денному. Про це сказав очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.
Цікаво Продуктивний час, – Блінкен про свою поїздку в Україну
"Ми озвучили це американській стороні. Вони вже почали щодо цього працювати. Мовиться про розширення тренувальної місії армії США для Збройних сил України", – сказав Кулеба.
З держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час візиту в Україну, як відзначив міністр, домовились про співпрацю. Зокрема узгодили проведення засідання Комісії зі стратегічного партнерства Україна – США.
Ба більше, ми обговорили, як зробити цей інструмент ефективнішим для того, щоб він діяв на постійній основі і між засіданнями комісії робочі органи працювали над порядком денним,
– сказав Кулеба.
За його словами, під час візиту держсекретаря також мовилось про відновлення посади спецпредставника США в переговорах по Україні.
Блінкен наголосив, що в США проаналізують бачення України щодо цього та повернуться з відповіддю.До речі! Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак анонсував появу спецпредставника США на Донбасі.
Коротко про візит Блінкена в Україну
- Держсекретар США відвідав Україну 6 травня 2021 року. Він мав можливість поспілкуватись з Президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, главою МЗС Дмитром Кулебою та митрополитом Епіфанієм.
- Блінкен вкотре наголосив, що США підтримують Україну, а також відзначив, що Штати спостерігають за концентрацією військ біля кордонів.
- Через Блінкена Зеленський передав запрошення в Україну для президента США Джо Байдена.