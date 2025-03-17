Кадровий голод та мігранти: яким буде наступне покоління українців

Через скорочення населення Україна вже зараз потребує робочої сили, і цей попит лише зростатиме після завершення активної фази війни. Найімовірніше, як це відбувається у багатьох інших країнах, Україна приваблюватиме мігрантів. "Нові українці" працюватимуть там, де не вистачатиме кадрів і у тих сферах, в яких не будуть хотіти працювати самі українці.

Наразі національна ідентичність серед українців продовжує формуватися, війна пришвидшила, але не завершила цей процес. В умовах активного залучення іноземців до вітчизняного ринку праці, українська ідентичність може зазнати значного коригування і необхідно вже зараз готуватись до такого сценарію. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Хто замінить українців

Війна докорінно змінила демографічний ландшафт України. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за кордон у зв'язку з війною виїхали близько 6,3 мільйона громадян України й значна частина з них, ймовірно, не повернеться. Українські роботодавці, які ще до війни відчували кадровий дефіцит, нині постають перед серйозними труднощами у пошуку працівників.

У 2024 році заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна під час зустрічі з представниками МВФ повідомила, що Україна потребуватиме 4,5 мільйона працівників додатково. Це створює умови для залучення трудових мігрантів, які заповнять демографічні та економічні ніші в Україні.

Географія походження потенційних мігрантів до України є досить широкою:

Азія (Індія, Пакистан, Бангладеш, Китай, В'єтнам) – традиційні країни-експортери робочої сили;

– традиційні країни-експортери робочої сили; Африка (Єгипет, Нігерія, Гана) – молоді спеціалісти та студенти, які шукають нові можливості;

– молоді спеціалісти та студенти, які шукають нові можливості; Латинська Америка – працівники будівельної сфери та сфери обслуговування;

– працівники будівельної сфери та сфери обслуговування; сусідні країни (Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Туреччина) – люди, які мають культурну схожість з Україною.

Які професії заповнять мігранти

Мігранти перш за все працюватимуть у сферах, де наразі спостерігається дефіцит кадрів.

Будівництво та промисловість – через необхідність відбудови країни.

– через необхідність відбудови країни. Медицина – лікарі та медперсонал із країн, де їхня освіта визнається міжнародними стандартами.

– лікарі та медперсонал із країн, де їхня освіта визнається міжнародними стандартами. ІТ та технології – молоді спеціалісти, які шукають перспективні ринки.

– молоді спеціалісти, які шукають перспективні ринки. Агросектор – сезонні працівники з менш розвинених економік.

– сезонні працівники з менш розвинених економік. Робітничі професії – які потребують важкої фізичної праці.

Українці, своєю чергою, за аналогічний рівень зарплати будуть віддавати перевагу офісним професіям із комфортнішими умовами праці.

Чи загрожує це зникненню української ідентичності

У сучасному глобалізованому світі національна ідентичність стає питанням вибору. Поняття української ідентичності набуло нового значення в умовах сучасних викликів. Війна, міграція, глобалізація та культурні зміни сприяють формуванню нової моделі українця – не тільки за паспортом, а більше за світоглядом, цінностями та вчинками.

Людина може не мати українського походження, але через мову, культуру, цінності та прагнення долучитися до розвитку України вона може вважатися українцем за духом. Прикладами є іноземні добровольці, які наразі захищають Україну, або мігранти, що свідомо інтегруються в українське суспільство.

Головним викликом під час масового приїзду трудових мігрантів до України буде збереження української мови та культури в умовах мультикультурного суспільства. Досвід європейських країн демонструє, що при правильному підході мігранти можуть не лише адаптуватися, а й стати активними учасниками розвитку держави.

Щоб ефективно інтегрувати мігрантів у суспільство і водночас зберегти українську ідентичність, необхідно для них забезпечити:

мовні програми – обов'язкове вивчення української мови;

– обов'язкове вивчення української мови; культурну освіту – системні програми ознайомлення з українськими традиціями та цінностями;

– системні програми ознайомлення з українськими традиціями та цінностями; юридичну інтеграцію – можливість отримання громадянства після певного періоду проживання;

– можливість отримання громадянства після певного періоду проживання; економічні стимули – гранти для малого бізнесу та професійне навчання.

Отже, бути українцем – це більше, ніж просто факт народження. Це питання свідомого вибору, світогляду та активної позиції.

Українець за духом – це той, хто щиро любить та пишається Україною, підтримує ідеали свободи, незалежності, культурної самобутності та працює задля розвитку країни, незалежно від місця народження.

Головне, щоб кожен з нас міг вголос із гордістю сказати: "Я – українець!".