Тюремні умови, "Зеленський-наркоман" і погрози: діти розповіли про "табори" в Росії

Наприкінці березня до України повернули дітей з Харківської та Херсонської областей. Під час окупації цих регіонів окупанти викрали дітлахів та повезли вглиб Росії.

Юристи та уповноважені особи поспілкувалися з 31 дитиною, яку вдалось повернути на Батьківщину. Діти розповідають про жахи "табору відпочинку", передає 24 Канал.

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Дітей тримали в жахливих умовах

Хлопчик, якого вдалось повернути 22 березня розповів, що пробув у так званому "таборі" пів року. За його словами, дітей повезли у табір, який був огороджений колючим дротом, а замість підлоги в кімнатах був просто цемент.

Ба більше, на старих ліжках не було чистої постільної білизни, тому дітям доводилось спати на своїх куртках. Також керівництво "табору" постійно повторювало, що "постіль та продукти треба було везти з дому".

Вони ставились до нас, як до звірів, а не як до людей,

– розповідає хлопчик.

Хлопець каже, що протягом двох тижнів щовечора дітей заганяли в одне приміщення і читали лекції про те, що українці – терористи, а Зеленський – наркоман. Крім того, за використання української мови дітям погрожували закриттям у підвалі.

Українців возили по території Росії

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Причиною є незаконна депортація дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.

Інший хлопець, якого вдалось повернути додому – Артем – розповів, що окупанти обіцяли безпеку. Натомість усіх дітей розмістили у військовій вантажній машині та возили по Росії та тимчасово окупованих територіях.

Хлопець розповів, що їм постійно повторювали, що відправлять у психлікарню та віддадуть в російські сім'ї. Ба більше, дітей поселили у школі в Луганській області, де не було ні ліжок, ні подушок. Артем каже, що доводилось спати лише на одному матраці, який лежав просто на підлозі, та накриватись верхнім одягом.

Дівчинка Настя розповідає, що її на чотири місяці вивезли на територію тимчасово окупованого Криму.

Нібито звичайний табір, однак після кількох тижнів перебування там почався безлад. Нас змушували співати російський гімн,

– розповідає дівчина.

Вона додає, що дітям забороняли розмовляти українською та називали їх "фашистами".

Нагадаємо, що 22 березня благодійна організація "Save Ukraine" допомогла повернути українських дітей додому. Благодійники розповіли, що складна логістика, постійна небезпека, лінія вогню та перетин кількох кордонів для багатьох батьків перетворили повернення дітей у надзадачу. Тому вони звернулися за допомогою до Save Ukraine.