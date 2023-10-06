Україна повернула 64 тіла полеглих оборонців

Нашій державі вдалося повернути тіла ще 64 захисників, які загинули у боротьбі проти російського агресора. Відповідний обмін провели 6 жовтня.

Тіла наших воїнів повернули за результатами проведення репатріаційних заходів. Російській стороні передали тіла комбатантів.

Раніше Україна повернула додому понад 50 загиблих оборонців

Що відомо про обмін тілами загиблих

Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну Уряду України територію тіла (останки) 64 загиблих (померлих) оборонців України,

– зазначили в Координаційному штабі.

Додали, що відповідно до норм Міжнародного Гуманітарного Права, російській стороні передали тіла (останки) комбатантів, загиблих (померлих) у зв'язку зі збройною агресією проти України.

У Координаційному штабі наголосили, що ЗСУ забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих тіл (останків) загиблих (померлих) оборонців до визначених державних спеціалізованих установ. Їх передадуть правоохоронцям і судово-медичним експертам з метою організації і проведення процесуальних (слідчих) дій та судових експертиз, необхідних для встановлення осіб загиблих.

Повернули тіла 64 захисників / Фото Координаційного штабу

Коротко про попередні обміни тілами

Попередній обмін тілами провели 15 вересня. Тоді вдалося повернули 51 полеглого бійця.

4 серпня Україна повернула ще 44 тіла загиблих військових.

Ще 62 полеглих оборонців повернули 14 липня. Четверо захисників померли у російському полоні.

Україна продовжує активно вживати усіх можливих законних заходів у межах норм Міжнародного Гуманітарного Права щодо встановлення місця перебування наших оборонців, які зникли безвісти або потрапили до полону, аби повернути їх додому.