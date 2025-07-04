"Наші люди вдома": Зеленський повідомив про новий обмін полоненими

4 липня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Більшість із тих, кого вдалося звільнити, перебувала у неволі з 2022 року.

Глава держави розповів, що до України повернулися захисники, які боронили її у різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина, передає 24 Канал.

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Новий обмін полоненими

Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні,

– розкрив деталі президент.

Володимир Зеленський наголосив, що обміни мають тривати. "Мета України – звільнити всіх наших людей із російського полону", – сказав він.

Повернення захисників / Фото телеграм Зеленського

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що особливість нового обміну в тому, що вдалося повернути захисників, яких в Росії засудили до тривалих термінів ув'язнення. Додому повертаюся й військові, які вважалися зниклими безвісти. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити і офіцерів. Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому – 59 років.