Україна повернула під контроль "вишки Бойка": відео унікальної операції

У ГУР МО 11 вересня розповіли про черговий здобуток нашої армії. Так, стало відомо, що наші захисники змогли повернути під контроль держави так звані "вишки Бойка".

Раніше на цих об'єктах активно проводили операцію українські військові. Ці вишки перебували під окупацією росіян ще з 2015 року.

До теми Загострилися бої за "вишки Бойка" у Чорному морі: як їх можна використати у війні

Як Україна змогла повернути "вишки Бойка"

У ГУР МО зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення російські загарбники активно використовували "вишки Бойка" у військових цілях. Зокрема, загарбники там зробили своєрідний вертолітний майданчик і розміщували засоби РЛС.

Унікальну операцію зі встановлення контролю над "вишками Бойка" провели сили підрозділів ГУР МО України. Під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна",

– наголосили в розвідці.

Крім цього, Україна повернула й самопідіймальні бурові установки "Таврида" і "Сиваш". Зрештою, під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї.

"Це запас вертолітних боєприпасів типу некерованих авіаційних ракет, а також радіолокаційну систему "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі", – сказали в ГУР МО.

Наостанок в українській розвідці зазначили, що під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою літак окупантів отримав ураження і змушений був відступити.

Як Україна повертала "вишки Бойка" / Відео з телеграм-каналу ГУР МО

Раніше біля "вишок Бойка" тривали бої