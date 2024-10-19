З російського полону повернули додому ще 95 українців: серед них "довічно засуджені" ворогом

В Україну з російського полону повернулося ще 95 наших громадян. Серед них були воїни, які обороняли нашу державу на різних напрямках фронту.

Також вдалося повернути й захисників Маріуполя, зокрема заводу "Азовсталь". Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

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Що відомо про новий обмін полоненими

Володимир Зеленський написав, що 95 наших людей знову вдома. Серед них воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину.

Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі,

– сказав президент.

Він також подякував команді, яка займається пошуком і звільненням полонених. Зеленський запевнив, що Україна робить все, щоб витягнути всіх наших людей, кого утримує Росія.

95 українців вдалося повернути з російського полону / Відео з фейсбуку Володимира Зеленського

"Вдячність воїнам, які поповнюють обмінний фонд, і всім партнерам, які допомагають", – резюмував український лідер.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що це вже 58 обмін військовополоненими.

Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув'язнення за захист власної землі від агресора,

– написали у Координаційному штабі.

В Україну вдалося повернути ще 95 наших громадян / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Там також висловили глибоку вдячність за допомогу та різнобічну підтримку в організації обміну Об'єднаним Арабським Еміратам.