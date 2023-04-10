Як Україна повертала сотню українських захисників і захисниць: яскраві кадри

10 квітня до України вдалось повернути ще 100 військових з російського полону. Серед звільнених – 20 жінок та 80 чоловіків.

Від початку повномасштабної війни до України повернули вже 2093 людини. Усі громадяни України, що повернули з полону, проходять реабілітацію.

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Визволені захисники були на найгарячіших напрямках

Цього разу вдалося визволити:

24 нацгвардійців,

22 прикордонники,

22 представники Військово-морських сил,

21 військовослужбовця Збройних сил України

11 тероборонців.

Україна повернула своїх захисників / Фото КШППВ

Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед звільнених героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.

Визволені з полону українці отримали медичну допомогу / Фото Омбудсман України

Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених оборонців лише 19 років.

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Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що наших людей зустрічали разом з каретами екстреної допомоги, щоб надати медичну допомогу тим, хто її потребував. Також усі повернуті зможуть пройти реабілітацію, відновити банківські картки та документи.

Унікарні кадри повернення захисників: дивіться відео

"На рідній землі заспівати Державний Гімн – щастя, від якого перехоплює подих. Цей спів – до щему в серці. Бо такі щирі емоції звільнених з полону 46 військовослужбовців системи МВС України", – прокоментував повернення українців міністр МВС Ігор Клименко.

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