Як Україна повертала сотню українських захисників і захисниць: яскраві кадри
10 квітня до України вдалось повернути ще 100 військових з російського полону. Серед звільнених – 20 жінок та 80 чоловіків.
Від початку повномасштабної війни до України повернули вже 2093 людини. Усі громадяни України, що повернули з полону, проходять реабілітацію.
Дивіться також Повернулися захисники "Азовсталі" та Гостомеля: Україна провела новий великий обмін полоненими
Визволені захисники були на найгарячіших напрямках
Цього разу вдалося визволити:
- 24 нацгвардійців,
- 22 прикордонники,
- 22 представники Військово-морських сил,
- 21 військовослужбовця Збройних сил України
- 11 тероборонців.
Україна повернула своїх захисників / Фото КШППВ
Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед звільнених героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.
Визволені з полону українці отримали медичну допомогу / Фото Омбудсман України
Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених оборонців лише 19 років.
Додому повернули 20 жінок: дивіться відео
Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що наших людей зустрічали разом з каретами екстреної допомоги, щоб надати медичну допомогу тим, хто її потребував. Також усі повернуті зможуть пройти реабілітацію, відновити банківські картки та документи.
Унікарні кадри повернення захисників: дивіться відео
"На рідній землі заспівати Державний Гімн – щастя, від якого перехоплює подих. Цей спів – до щему в серці. Бо такі щирі емоції звільнених з полону 46 військовослужбовців системи МВС України", – прокоментував повернення українців міністр МВС Ігор Клименко.
Українські захисники та захисниці співають гімн України: відео