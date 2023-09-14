Знову вдома: з окупованої Херсонщини Україна повернула 11 дітей

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути одинадцятеро дітей. Їх забрали з окупованого лівобережжя Херсонської області.

Серед дітей двоє – позбавлені батьківського піклування. Наймолодшій дівчинці лише 3 роки.

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11 дітей з Херсонщини – знову вдома

Як повідомили в ОВА, 11 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області.

Цій радісні події передувала напружена робота організації Save Ukraine, Офісу Уповноваженого ВР з прав людини, Мінреінтеграції, БО "Українська мережа за права дитини", органів опіки та піклування, служб у справах дітей,

– зазначили в адміністрації.

Серед дітлахів двоє – позбавлені батьківського піклування. Інші девʼятеро – мають батьків. Наймолодшій дівчинці лише три роки.

Україна продовжує повертати додому наших дітей

Напередодні в Україну вдалося повернути трьох дітей з тимчасово окупованої території та Росії. Наразі робота щодо повернення дітей додому триває. Як стало відомо, вже дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними. Їм по 14 – 15 років.

З початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла на територію понад 744 тисячі українських дітей.

На сьогодні в Україну вдалося повернути 386 юних українців. Це лише 0,05% від загальної кількості викрадених дітей.

До речі, серед дітей є двоє, які довгий час перебували на тимчасово окупованих територіях. Одного хлопця росіяни звинувачували у підриві моста, протягом місяця тримали у в'язниці, допитували й проводили різні фільтраційні заходи.

Також нещодавно з Росії вдалося повернути 11-річного Давида з Маріуполя. На момент повномасштабного вторгнення він жив з прабабусею в селі Старомлинівка Донецької області. Його мама Лілія з трьома дітьми на той момент була у Львові. Протягом довгих місяців Україна працювала над його поверненням і лише 7 вересня 2023 року хлопчик у Києві зустрівся з мамою.

Загалом з початку цього року на підконтрольну територію повернули 112 юних жителів Херсонщини.