На щиті: Україна повернула тіла 51 полеглого захисника

23 червня 2023, 13:12
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Джерело:

Мінреінтеграції

В Україні постійно працюють над тим, щоб повертати додому своїх громадян. У п'ятницю, 23 червня, вдалося повернути понад 50 тіл полеглих захисників нашої держави.

Повернули тіла 51 оборонця із тимчасово окупованих територій України. Відтак тепер близькі та рідні зможуть гідно провести їх в останню путь.

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Воїнів України повернули з окупованих територій

Як зазначили у Мінреінтеграції, що репатріація тіл загиблих українських військових відбулася відповідно до норм Женевських конвенцій.

Репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями,
– повідомили у Мінреінтеграції.

Також у міністерстві нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти. Зв'язатися можна за номерами:

  • 0 800 339 247,
  • у вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером 095 896 04 21.

Зазначимо, що наприкінці травня у Мінреінтеграції повідомили про повернення тіл 79 захисників України. Їх також забрали з тимчасово окупованих територій нашої держави.

З полону повернулися майже 100 українців

  • Україні 11 червня вдалося також вирвати з лап окупантів 95 українців, серед яких були воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них – 93 рядових та сержанта та двоє офіцерів.
  • Також, за словами очільника Офісу Президента, до своїх родин повернулися, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі".
  • Четверо полонених Росією чоловіків повернулися з важкими пораненнями. Також були військові з ускладненням хвороб, а один звільнений за час полону схуд на 30 кілограмів.
  • Зазначимо, що для одного звільненого військовополоненого 11 червня стало подвійним святом. У прикордонника, який захищав острів Зміїний, у цей день також був день народження, йому виповнилося 28 років.

Автор: Юлія Якубова