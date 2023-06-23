На щиті: Україна повернула тіла 51 полеглого захисника

В Україні постійно працюють над тим, щоб повертати додому своїх громадян. У п'ятницю, 23 червня, вдалося повернути понад 50 тіл полеглих захисників нашої держави.

Повернули тіла 51 оборонця із тимчасово окупованих територій України. Відтак тепер близькі та рідні зможуть гідно провести їх в останню путь.

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Воїнів України повернули з окупованих територій

Як зазначили у Мінреінтеграції, що репатріація тіл загиблих українських військових відбулася відповідно до норм Женевських конвенцій.

Репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями,

– повідомили у Мінреінтеграції.

Також у міністерстві нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти. Зв'язатися можна за номерами:

0 800 339 247,

у вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером 095 896 04 21.

Зазначимо, що наприкінці травня у Мінреінтеграції повідомили про повернення тіл 79 захисників України. Їх також забрали з тимчасово окупованих територій нашої держави.

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