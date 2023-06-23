На щиті: Україна повернула тіла 51 полеглого захисника
Джерело:Мінреінтеграції
В Україні постійно працюють над тим, щоб повертати додому своїх громадян. У п'ятницю, 23 червня, вдалося повернути понад 50 тіл полеглих захисників нашої держави.
Повернули тіла 51 оборонця із тимчасово окупованих територій України. Відтак тепер близькі та рідні зможуть гідно провести їх в останню путь.
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Воїнів України повернули з окупованих територій
Як зазначили у Мінреінтеграції, що репатріація тіл загиблих українських військових відбулася відповідно до норм Женевських конвенцій.
Репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями,
– повідомили у Мінреінтеграції.
Також у міністерстві нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти. Зв'язатися можна за номерами:
- 0 800 339 247,
- у вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером 095 896 04 21.
Зазначимо, що наприкінці травня у Мінреінтеграції повідомили про повернення тіл 79 захисників України. Їх також забрали з тимчасово окупованих територій нашої держави.
З полону повернулися майже 100 українців
- Україні 11 червня вдалося також вирвати з лап окупантів 95 українців, серед яких були воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них – 93 рядових та сержанта та двоє офіцерів.
- Також, за словами очільника Офісу Президента, до своїх родин повернулися, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі".
- Четверо полонених Росією чоловіків повернулися з важкими пораненнями. Також були військові з ускладненням хвороб, а один звільнений за час полону схуд на 30 кілограмів.
- Зазначимо, що для одного звільненого військовополоненого 11 червня стало подвійним святом. У прикордонника, який захищав острів Зміїний, у цей день також був день народження, йому виповнилося 28 років.