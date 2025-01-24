Україна повернула тіла 757 полеглих воїнів

Україна 24 січня повернула на батьківщину тіла 757 загиблих військових. Це стало можливим за результатами проведених репатріаційних заходів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Звідки вдалося повернути тіла полеглих захисників

У Координаційному штабі розповіли, що з-поміж повернених оборонців "на щиті" були:

451 з Донецького напрямку;

71 з Бахмутського напрямку;

51 з Вугледарського напрямку;

13 з Луганського напрямку;

137 із Запорізького напрямку;

Також з моргів на території Росії повернено 34 загиблих.

Представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими наголосили, що полеглих оборонців вдалося повернути внаслідок спільної роботи зі співробітниками Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Об'єднаного центру СБУ, МВС України, Офісу омбудсмена, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, та інших структур сектору безпеки та оборони України.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста,

– мовиться у дописі.

Координаційний штаб також висловив окрему подяку особовому складу ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих героїв до визначених установ, а також організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи.

Наразі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть у найкоротші терміни встановлювати особи загиблих.

До слова, 23 грудня Україна також повернула тіла 503 полеглих оборонців. З них 403 захисники були з Донецького напрямку, 12 – з Луганського, 57 – із Запорізького та 31 – з моргів на території Росії.

У листопаді 2024 року наша держава змогла повернути тіла 502 полеглих оборонців, зокрема 397 із Донецького, 24 з Луганського та 64 із Запорізького напрямків. Ще 17 тіл було повернуто з моргів, які розташовані на території Росії. Репатріаційні заходи також проводили спільно з низкою українських відомств та організацій, а також за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста.